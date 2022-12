La petite amie modèle d’Andrew Tate, 28 ans, et l’ancien policier de 32 ans, photographiés après avoir été détenus dans une attaque de “trafic sexuel”

DEUX des complices présumés glamour d’Andrew Tate ont été photographiés après leur arrestation au milieu d’un trafic sexuel.

L’influenceur en disgrâce et son frère Tristan ont été arrêtés jeudi après que leur luxueux manoir roumain a été perquisitionné par la police.

dix Andrew Tate a été arrêté jeudi dans son manoir roumain Crédit : AP

dix Sa petite amie supposée, Georgiana Naghel, a également été arrêtée par des flics

dix Un policier devenu cam girl Luana Radu a également été entaillé lors du raid Crédit : Twitter

Leurs bras droit présumés ont également été placés en garde à vue après avoir été accusés d’avoir réduit en esclavage des femmes roumaines et moldaves afin de réaliser des films sexuels ainsi que d’avoir trafiqué des femmes au Royaume-Uni et aux États-Unis pour de riches clients.

La petite amie de Tate, Georgiana Naghel, 28 ans, a été emmenée dans les cellules après le raid dramatique dans la ville de Voluntari.

On pense que le superbe mannequin – qui est un citoyen américain – sortait avec l’ancien concurrent de Big Brother depuis près d’un an.

Elle a été menottée aux côtés de l’ancienne sous-inspectrice de la police roumaine devenue cam girl, Luana Radu.

La femme de 32 ans travaillait auparavant dans un poste de police du centre de Bucarest avant d’abandonner son travail pour rejoindre l’industrie pour adultes.

Le couple, surnommé « Tate’s Angels », est accusé d’avoir aidé à « contraindre » et « contrôler » au moins six femmes à participer à des vidéos pornographiques en ligne.

Les victimes présumées auraient été « maintenues en résidence surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme des prisonnières » tout en endurant les abus.

La police a déclaré qu’ils avaient été piégés après avoir été escroqués par la «technique du loverboy» – professant à tort leur amour et leur intention de les épouser.

Les femmes ont ensuite été transportées dans des immeubles à la périphérie de Bucarest où “la violence physique et la coercition mentale”, y compris “l’intimidation, le contrôle et la surveillance constante”, ont été utilisées pour les forcer à commettre des actes sexuels devant la caméra.

L’opération se serait déroulée sans heurts avec l’aide de Mme Naghel et de Mme Radu.

L’amant supposé de Tate, né à Bucarest et élevé dans le quartier de Tuhari, l’aurait rencontré il y a cinq ans.

Ils se seraient rencontrés par l’intermédiaire d’amis avant que Mme Naghel ne prête son expertise en tant que femme d’affaires et influenceuse pour aider le personnage controversé dans sa carrière.

On pense que le duo a formé plus tard une relation amoureuse et est régulièrement aperçu en train de faire la fête dans des clubs et des bars roumains chics.

Mme Naghel a partagé une poignée de clichés avec Tate en ligne – mais il l’a décrite comme “la seule femme en qui j’ai confiance” dans un article intéressant.

Il a partagé une photo d’eux à bord d’un jet privé avec la légende : « Voler dans mon jet avec la seule femme en qui j’ai confiance. Pouvoirs magiques.”

dix Mme Naghel aurait été l’une des plus proches confidentes du candidat de Big Brother

dix Tate a décrit Mme Naghel comme “la seule femme en qui j’ai confiance” dans une publication Instagram 1 crédit

dix Mme Radu a quitté la police en 2014 pour prendre des salles de chat vidéo Crédit : Twitter

dix L’homme de 32 ans est devenu plus tard l’assistant administratif de Tate Crédit : Instagram

Tate a ensuite noué une relation avec Mme Radu alors qu’elle travaillait dans des salles de chat vidéo avant d’en faire son assistante administrative.

L’ancien policier, qui utilise également le nom d’Ellie Dely sur les réseaux sociaux, a supervisé son empire commercial en ligne.

Les deux “lieutenants de confiance” ont été arrêtés jeudi dans l’enceinte cossue de 600 000 £ de Tate aux côtés des frères.

Les cellules des femmes infestées de cafards seront tout un choc culturel, car elles sont habituées à faire la fête dans le somptueux manoir.

Ce sera également loin de leurs publications vantardes sur les réseaux sociaux les montrant dans des vêtements de créateurs ou lors de voyages extravagants.

Le quatuor a été placé en détention provisoire pendant 29 jours dans l’attente d’une enquête plus approfondie au centre de détention de la police de Bucarest.

Mme Naghel et Mme Radu seraient même hébergées dans la même cellule sordide, selon le Courrier quotidien.

“LIEUTENANTS DE CONFIANCE”

Une source policière a déclaré à la publication que les femmes « en bénéficiaient financièrement » et menaient une « vie fantastique » avant leur disgrâce.

Ils ont dit: «Ces deux femmes sont les lieutenants de confiance de Tate et ses anges.

« Ils sont une partie importante des crimes qui ont eu lieu parce qu’ils se sont assurés que les femmes détenues contre leur gré faisaient ce qu’on leur disait.

« Les frères Tate ont bénéficié financièrement de ces crimes, tout comme ces deux femmes. Ils vivent une vie fantastique qui ne correspond pas à leur situation financière.

L’attention s’est maintenant portée sur le style de vie aisé des dames, avec un examen particulier des finances de Mme Radu.

Elle est diplômée de l’Académie de police roumaine avant d’abandonner sa carrière après environ quatre ans en 2014.

En vertu de la loi roumaine, elle était tenue de présenter une déclaration annuelle de patrimoine pour prouver sa situation financière.

ARGENT MYSTÉRIEUX

La fille désormais cam avait moins de 400 £ à son nom dans sa soumission finale, partagée par les médias roumains, avant de quitter la force en 2014.

On s’attend maintenant à ce que les flics sondent ses finances, car ses publications sur les réseaux sociaux reflètent un style de vie beaucoup plus aisé.

La source policière a déclaré que les procureurs travailleront pour établir “comment elle est soudainement entrée dans cet argent”.

Le complexe somptueux de Tate semblait être rempli d’armes à feu, d’argent, de couteaux et de voitures dans ses vidéos vantardes partagées sur Internet.

Le repaire de 2 000 m² dispose d’un immense échiquier en hommage à leur défunt père Emory Tate, un maître international, ainsi que d’une piscine intérieure et d’un home cinéma.

Des images de l’intérieur du trou de culasse révèlent également de somptueux canapés en cuir et des vitrines pour exposer ses ceintures de kickboxing.

Les images montrent également une salle de sécurité de haute technologie remplie de plusieurs flux de vidéosurveillance en direct et d’un immense balcon au sommet de la maison.

Pendant ce temps, un autre clip précédemment partagé sur Instagram de Tate montre une image du prince Andrew et de Virginia Giuffre sur un écran.

Les deux frères Tate nient les allégations portées contre eux et devraient faire appel la semaine prochaine de la décision de les maintenir en détention.

dix On pense que Mme Naghel partage une cellule avec sa complice présumée

dix Tate et son frère Tristan ont été placés en garde à vue Crédit : Instagram