La petite amie et la petite maman de la star de Teen Mom, Cory Wharton, Taylor Selfridge, partagent une photo d’un couple s’embrassant après des rumeurs de séparation

La petite amie de la star de TEEN Mom, Cory Wharton, et la petite maman Taylor Selfridge ont partagé une photo du couple en train de s’embrasser peu de temps après le début des rumeurs de leur séparation.

Le couple partage sa fille Mila, âgée de 1 an, tandis que Cory est également père de Ryder, 4 ans, avec Cheyenne Floyd.

La petite amie de la star de Teen Mom, Cory Wharton, et la deuxième maman de bébé, Taylor Selfridge, ont partagé une photo du couple en train de s’embrasser[/caption]

Cela vient après que les fans aient supposé que la paire s’était séparée[/caption]

Taylor a profité de ses histoires Instagram pour partager divers cris de ses amis et de sa famille alors qu’elle célébrait son 27e anniversaire.

Cependant, au milieu des messages d’anniversaire, Taylor a posté une photo en train d’embrasser son bébé papa.

Elle a écrit sur le cliché: « Je t’aime. »

La photo romantique vient quelques jours après Maman ado les fans ont spéculé que le couple, qui s’est rencontré sur Ex on the Beach, avait chemins séparés après qu’un téléspectateur a affirmé que Cory, 30 ans, était « étrangement silencieux sur les réseaux sociaux ».

Une personne a remarqué que Cory était assez présent sur les réseaux sociaux ces derniers temps et que Taylor ne l’avait pas inclus dans un cadeau à un ami.[/caption]

Les deux se sont rencontrés sur Ex on the Beach sur MTV[/caption]

Ils partagent la fille de 1 an Mila ensemble[/caption]

Taylor a également omis de mentionner Cory en cadeau à un ami.

Les utilisateurs de Reddit se sont précipités avec leurs pensées, comme l’a écrit une personne: « Je ne serais pas surpris, Corey ne sera jamais un homme unique. »

Un autre a répondu : « Cory est en train de filmer Le défi c’est probablement pourquoi il est resté silencieux sur SM, mais c’est très probable qu’elle ne l’ait signé que d’elle et de Mila.

Cory avait également déjà été critiqué pour avoir filmé The Challenge et laissé Mila derrière lui – cependant, il a pu se rendre à son anniversaire[/caption]

La star de télé-réalité est également père d’une fille de 4 ans Ryder[/caption]

Cory était auparavant critiqué pour avoir laissé son plus jeune enfant derrière pendant qu’il filme la populaire série de compétition.

« J’adore qu’il se mettra en quarantaine pour le défi mais pas pour ses enfants immunodéprimés et en bas âge », a écrit une personne sarcastiquement à l’époque.

Une autre personne était plus dure, car elle a simplement qualifié Cory de « perdant » pour sa décision, tandis qu’un utilisateur a déclaré: « Il s’est envolé et a filmé une émission la semaine après avoir découvert que Ryder était sa fille, donc je ne suis vraiment pas surpris . «

le MTV Star n’a pas manqué le 1er anniversaire de Mila en avril, bien que les fans aient spéculé que le tournage l’éloignerait de la célébration.

Il partage son aîné avec l’ex Cheyenne Floyd[/caption]





Auparavant, Cory a également pu retrouver son premier bébé maman Cheyenne pour fêter le quatrième anniversaire de leur fille Ryder dans une soirée épique.

Cheyenne est maintenant mère de deux enfants car elle a récemment a accueilli un petit garçon avec son fiancé Zach Davis.

le le couple a été assez privé quand il s’agit de leur nouveau bébé, comme Cheyenne l’a récemment expliqué : « Ace est au-delà de la perfection et nous voulions le garder pour nous un peu… nous le partagerons quand nous serons prêts. »

Cheyenne a récemment accueilli son premier enfant avec son fiancé Zach Davis[/caption]