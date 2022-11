La petite amie enceinte de Seann Walsh révèle pourquoi il sera choqué quand ils seront réunis après la jungle

La petite amie enceinte de SEANN Walsh, Grace Adderley, a montré sa bosse florissante et a insisté sur le fait qu’il serait choqué lorsqu’il quitterait la jungle.

Grace, professeur de danse, est actuellement en Australie tandis que le comédien Seann, 36 ans, participe à I’m a Celebrity.

Elle est en Australie pour soutenir Seann alors qu'il participe à I'm a Celeb

Partageant un cliché de sa chambre d’hôtel révélant son ventre, Grace a également publié une comparaison de retour.

Elle a écrit: “Voilà à quoi je ressemblais quand Sean a quitté l’Angleterre. Je pense qu’il pourrait être un peu choqué… ”

Grace a précédemment admis qu’elle refusait de regarder sur les réseaux sociaux pour voir des trolls dénigrer la bande dessinée en disgrâce.

Elle a insisté sur le fait que je suis une célébrité est un “nouveau chapitre” pour Seann après qu’il soit devenu tristement célèbre pour avoir trompé sa petite amie de l’époque Rebecca Humphries en embrassant sa partenaire Strictly Come Dancing Katya Jones en 2018.

Grace a déclaré: «J’espère que c’est un nouveau chapitre.

“C’est le Seann que je connais et j’ai essayé de ne pas trop chercher en ligne. Je pars juste de ce que disent tous ceux qui m’ont envoyé des messages et tout est positif. Je suis vraiment content pour lui. »

Elle a ajouté: “Je n’aime pas aller en ligne et regarder parce que cela me dérange si quelqu’un dit quelque chose de méchant et qu’il ne peut pas le lire de toute façon, donc je ne fais que me blesser si je lis des commentaires négatifs.”

Pendant ce temps, Grace, qui a temporairement emménagé chez ses parents pendant que Seann est dans la jungle, a déclaré que son homme était un grand enfant dans l’âme.





“Seann rit littéralement tout le temps et parce que son rire est si fort, même les voisins m’ont envoyé des messages du genre : “Cela nous manque vraiment d’entendre Seann rire le matin”.

“C’est un enfant piégé dans le corps d’un homme de 36 ans, mais aussi comme un vieil homme qui se plaint également de son dos.”