La petite amie enceinte de l’ex-mari d’Helen Skelton supplie les gens d’arrêter de la juger

LA petite amie enceinte de l’ex-mari d’Helen Skelton, Richie Myler, a supplié les gens de “cesser de la juger”.

Stephanie Myler, qui a révélé cette semaine qu’elle et le joueur de rugby Richie, 32 ans, attendaient, aurait dit à un ami qu’elle n’avait “que du respect” pour Helen, la star de Strictly Come Dancing.

Rex

Helen a eu le cœur brisé lorsque Richie l’a quittée ainsi que leurs trois enfants en avril – quatre mois seulement après la naissance de leur plus jeune et après huit ans de mariage.

Maintenant, un initié a révélé ce que Stephanie, 32 ans, ressent de la situation.

La source a déclaré: “Elle m’a dit:” C’est bouleversant que quiconque puisse me juger alors que je suis si tôt dans ma grossesse. Je veux pouvoir profiter de ce moment sans qu’il soit terni car j’ai toujours rêvé d’être maman.

“Je n’ai jamais eu l’intention de contrarier Helen, mais j’ai l’impression d’être dépeinte comme une sorte de personne horrible”.

En savoir plus sur Helen Skelton discours d’entrain Helen Skelton de Strictly mortifiée alors que Gorka discute de la “période difficile” à l’antenne DANS L’ARGENT Helen Skelton de Strictly récolte plus d’un MILLION avec une bousculade

Ils ont ajouté au Mirror: “Steph a gardé un silence digne mais est très contrariée par certains des commentaires des médias sociaux qui l’ont présentée comme une sorte de briseur de mariage alors qu’elle n’en est rien.”

Le Sun a parlé en exclusivité des nouvelles du bébé de Richie cette semaine.

Un de ses amis a déclaré: « Stephanie et Richie sont évidemment ravis. Ils ont évolué très vite mais sont extrêmement heureux ensemble.

«Le moment de la grossesse peut cependant soulever quelques sourcils.





“C’est évidemment un pas si énorme, et l’un d’entre eux a été remarquablement rapide à la suite de la fin du mariage de huit ans d’Helen et Richie. Mais Richie et Helen entretiennent des relations cordiales, et d’une certaine manière le timing est en fait parfait car Helen est si heureuse en ce moment.

L’ami a ajouté: “Elle aime chaque seconde de Strictly Come Dancing et est beaucoup trop occupée – et probablement épuisée – pour s’inquiéter pour son ex.

“En conséquence, Richie ne pensait pas que ce serait un énorme problème car ils ont tous les deux continué leur vie.”