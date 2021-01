La petite amie d’un homme d’affaires assassiné qui a été laissé pourrir dans son garage après avoir été brutalement frappé le soir du Nouvel An a lancé un appel désespéré pour que son assassin se rende aux autorités.

Michael Griffey, 45 ans, a été brutalement matraqué à mort dans le garage de la propriété de sa famille à Pakenham, dans le sud-est de Melbourne en 2005.

Son corps, recouvert d’une bâche et d’un drap, n’a été découvert par sa femme Diane et sa fille Cassandra que quatre jours après sa mort.

Le meurtre de Michael Griffey (photo) n’est toujours pas résolu près de 15 ans après sa mort

La petite amie de Michael Griffey au moment de sa mort, Gillian Goula, lance un appel désespéré pour que le tueur inconnu se manifeste

Quinze ans après sa mort, la petite amie de M. Griffey, au moment de sa mort, Gillian Goula plaide désespérément pour que le tueur se manifeste.

«C’est aux gens qui le savent de se manifester. Faire la bonne chose. C’est à cela que cela se résume », a déclaré Mme Goula au Herald Sun.

L’affaire a été qualifiée de insoluble mais les enquêteurs pensent que les personnes proches de M. Griffey ont les réponses comme son portable, son portefeuille et deux pages arrachées à un journal ont disparu après sa mort.

Le corps de Michael avait été recouvert d’une bâche et d’un drap, et n’a été découvert que par sa femme Diane et sa fille Cassandra plusieurs jours plus tard.

Diane (photographiée devant le tribunal en 2006) a fait abandonner les accusations pour la mort de M. Griffey

Diane Griffey et le fils du couple Kenny ont été arrêtés en 2008 en lien avec la mort de Michael, et sa fille adolescente Cassandra a avoué qu’elle était celle qui avait tué son père en 2007.

Aucune des arrestations n’a conduit à une condamnation, toutes les charges ayant été abandonnées et la police n’a pas acheté l’histoire de Cassandra – qui n’a pas non plus été accusée de la mort de son père.

Kenny a également nié publiquement avoir été impliqué dans la mort de son père.

Daily Mail Australia ne suggère pas que Diane, Kenny ou Cassandra aient joué un rôle dans la mort de M. Griffey.

Près d’une décennie plus tard, Mme Gould espère toujours que justice sera rendue pour son partenaire de cinq ans.

Mme Gould a déclaré que bien que le tueur inconnu se soit échappé du meurtre, ils auraient le fardeau de s’occuper de leurs démons pour le reste de leur vie.

Le fils du couple, Kenny (photographié à gauche et à droite quittant le tribunal de première instance de Melbourne en 2006) a également été arrêté mais libéré sans inculpation. Il a publiquement nié avoir été impliqué dans la mort de son père

La fille adolescente de Michael, Cassandra (photo), avouera plus tard qu’elle était responsable de la mort de son père – mais la police n’a pas acheté son histoire

« Ce qui m’aide, c’est que la personne impliquée doit vivre avec ses mensonges, sachant ce qui s’est passé », a déclaré Mme Gould.

La police de Victoria a déclaré que le meurtre de Michael Griffey « était toujours en cours » et que toute nouvelle information serait examinée.

« Comme pour de nombreux incidents de cette nature, les circonstances peuvent changer avec le temps et une personne disposant d’informations sur la mort de Michael peut maintenant être en mesure de se manifester », indique un communiqué.

Toute personne ayant des informations sur le meurtre de M. Griffey est encouragée à appeler Échec au crime au 1800 333 000