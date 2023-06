La petite amie du dentiste qui a tué sa femme lors d’un safari condamnée à 17 ans

DENVER (AP) – La petite amie d’un dentiste reconnu coupable du meurtre de sa femme lors d’un safari en Afrique a été condamnée vendredi à 17 ans de prison pour avoir été complice du crime lors d’une audience où des proches de la femme tuée lui ont dit qu’elle avait détruit leur famille .

Ana Rudolph, fille de Bianca Rudolph, victime âgée de 57 ans, a déclaré que Lori Milliron, 65 ans, avait « comploté pour éliminer » sa mère.

« Lori, vous avez pris mes parents », a déclaré Rudolph directement à Milliron, mais « malgré tout ce que vous avez fait, vous ne prendrez jamais mon âme. Cela peut être difficile à comprendre… parce que vous n’en avez pas.

Milliron a été reconnu coupable l’année dernière de parjure, d’avoir été complice d’un meurtre après coup et d’avoir fait obstruction à un grand jury dans une affaire qui a attiré l’attention nationale. Elle a été inculpée aux côtés de Lawrence « Larry » Rudolph, un dentiste américain qui a été reconnu coupable l’année dernière d’avoir tué par balle sa femme lors d’un voyage de chasse en Zambie en 2016. Sa condamnation, initialement prévue pour cette semaine, a été reportée.

John Dill, un avocat de Milliron, a déclaré que la peine de prison était plus longue que ce qui est généralement prévu pour de telles accusations, la qualifiant d ‘ »excessive » et promettant de faire appel. Dill a fait valoir que les condamnations étaient simplement basées sur les accusations de parjure de Milliron et ne l’impliquaient pas dans l’exécution du crime.

Debout devant le juge vendredi, Milliron a insisté sur le fait qu’elle était innocente des crimes, mais a déclaré qu’elle était « sympathique » à la famille Rudolph.

Le juge William J. Martínez a fait valoir que la longue peine était méritée parce que les preuves montraient que Milliron « encourageait » le crime. Martínez a ajouté que Milliron semblait « impénitent » en partie parce qu’il l’a jugée émotionnellement insensible lorsqu’on lui a montré des images graphiques et qu’il a écouté des témoignages déchirants pendant le procès.

Après la mort de Bianca Rudolph en 2016, Lawrence Rudolph a affirmé que sa femme s’était accidentellement suicidée alors qu’elle faisait ses bagages pour quitter la Zambie pour les États-Unis. Plus tard, Rudolph a collecté des millions en paiements d’assurance décès accidentel. Après une enquête du FBI, cependant, les autorités ont accusé Rudolph en 2021 de son meurtre.

Rudolph soutient que sa défunte épouse de 34 ans s’est suicidée accidentellement, mais les procureurs ont rétorqué que les preuves montraient que c’était impossible parce que la blessure à son cœur provenait d’un coup de feu tiré à une distance de 2 à 3,5 pieds (60 centimètres à 1 mètre).

Jesse Bedayn, Associated Press