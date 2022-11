La “petite amie” d’Owen Warner révèle pourquoi il est si idiot sur I’m A Celebrity et dit qu’il apprend tout sur TikTok

IL est le morceau I’m A Celebrity dont les gaffes somnolentes l’ont vu comparé à Joey Essex, un idiot de télé-réalité.

Mais derrière les doublures de l’acteur Hollyoaks Owen Warner et l’impressionnant pack de six se trouve juste un gentil garçon qui passe trop de temps sur TikTok, estime sa petite amie à l’écran Jorgie Porter.

L’actrice de Theresa McQueen, Jorgie Porter – une camarade de camp dans la jungle elle-même en 2015 – a déclaré à propos de la co-star Owen: “Il est vraiment si idiot sur le plateau”[/caption] Rex

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Jorgie, qui joue Theresa McQueen dans le feuilleton de Channel 4 et était un camarade de camp dans la jungle en 2015, a déclaré : « Il est vraiment si idiot sur le plateau.

“Il est tellement drôle. Ce que vous voyez dans la jungle est exactement qui il est.

«Il est tellement amusant et jeune et croit en tout, bénis-le. Quelques personnes m’ont demandé s’il le met, mais je peux vous assurer que ce n’est pas le cas.

“Il ne se fâche pas s’il ne sait pas quelque chose – il est juste ouvert à l’apprentissage, ce qui est si attachant.

“Il me dit tout le temps qu’il apprend beaucoup de choses de TikTok, et je suis, comme, ‘Wow!’ Il me fait tellement rire avec certaines des choses avec lesquelles il sort.

Owen, 23 ans, qui joue Romeo Nightingale dans Hollyoaks, a fait rire les téléspectateurs de I’m A Celeb avec un flot de gaffes comiques.

Lors de l’émission d’ouverture, le chanteur Boy George a déclaré que sa camarade de camp et animatrice de télé Scarlette Douglas était de l’émission immobilière A Place In The Sun. Owen a ensuite demandé: “Où se trouve-t-il?” et Boy George a répondu: “Non, l’émission de télévision.”

Owen a également admis qu’il n’avait aucune idée du terme “décalage horaire”, avouant qu’il avait plutôt dit “manque de jet” toute sa vie.





Un autre camarade de camp, le présentateur de Radio X Chris Moyles, l’a même dupé en lui faisant croire qu’il est un ancien champion national de danse.

Mais Owen n’est pas différent dans les coulisses de Hollyoaks, semble-t-il.

Jorgie, qui est très enceinte de son premier enfant, a déclaré: “Une chose qu’il a dite qui m’a époustouflé était:” Donc, le bébé est à l’envers dans votre ventre en ce moment, mais quand le bébé sortira, il sera debout et il ne sera plus à l’envers ? J’étais comme, ‘D’accord’.

« Il ira dans les théories et les choses. Et parfois, vous pouvez le taquiner à propos de choses, comme nous l’avons vu avec la danse professionnelle de Chris Moyles. Mais ce n’est que sa vulnérabilité.

“Je le vois comme l’un des enfants. Lui et l’acteur de Hollyoaks, Malique Thompson-Dwyer, sont comme Beavis et Butt-Head. Je me souviens le lui avoir dit un jour et il m’a dit : ‘Qui sont-ils ? Il n’en avait aucune idée.

« Je raconte souvent une blague et ça lui passe directement par-dessus la tête. Mais tu ne peux pas ne pas l’aimer, il n’y a pas de méchanceté avec Owen, c’est juste un gars vraiment sympa. Il n’est jamais méchant, il n’a pas un mauvais os dans son corps. Il a un cœur tellement authentique. Les acteurs et l’équipe l’adorent.

Les téléspectateurs ont comparé Owen à l’ex-star de Towie sujette aux gaffes Joey Essex, qui a terminé quatrième sur I’m A Celeb en 2013 – après avoir causé beaucoup de joie en confondant un lézard avec un dragon.

Apparaissant en 2019 sur Celebrity MasterChef de la BBC, Joey était si fier de son pudding au pain et au beurre qu’il a dit qu’il méritait une «cicatrice Michelin» – en le confondant avec la célèbre étoile Michelin de l’industrie.

Joey a également été un habitué de l’émission Celebrity Juice d’ITV2 au fil des ans. Une fois demandé, “Quel pays borde le Pays de Galles?” il a répondu: “Euh, Londres?” Interrogé sur le nombre de côtés d’un carré, après avoir dit : « Je connais celui-ci, faites-moi confiance », il s’est aventuré : « Six !

“Être juste lui-même”

Que Joey, 32 ans, soit vraiment stupide ou qu’il joue juste pour rire, il a gagné des millions grâce à sa folie.

Et Jorgie a dit: “J’aime Joey mais Owen est l’un des siens. Je les aime tous les deux mais ils sont tous les deux très différents.

« Vous vous moquez de la tête. Owen ne fait pas de show, il est juste lui-même, c’est ce que tu veux.

“Ce qui est génial dans la jungle, c’est qu’il n’y a aucun moyen de jouer un rôle, car tout le monde verrait à travers et vous ne pourriez pas continuer.”

Jorgie a également trouvé hilarant de voir les téléspectateurs reluquer le corps chamois d’Owen – car l’embrasser tous les jours au travail n’est pas aussi sexy qu’il y paraît.

Chaque fois qu’elle a dû filmer des scènes torrides avec lui, il a dû naviguer dans son énorme baby bump.

Elle a déclaré: “Owen est très beau et maintenant il est dans la jungle, tout le monde se dit:” Oh mon dieu, il se déshabille sous la douche “, mais c’est juste une journée normale à Hollyoaks – beaucoup de garçons se promènent dans caleçon ».

Mais elle a ajouté : « Quand il s’agit de s’embrasser, ce n’est jamais aussi sexy sur le plateau. Nous avons eu en plus le problème de mon gros ventre pour naviguer. Il viendra vers moi, il doit contourner la bosse, puis viser les lèvres.

“J’ai 12 ans de plus que lui aussi, il est comme un petit frère pour moi, donc ça n’a pas vraiment été, ‘Oh, je peux bécoter ce fitty’, et bien sûr je suis enceinte aussi. J’ai aussi un fiancé maintenant, je suis presque marié.

Jorgie était ravie lorsqu’elle a appris qu’Owen continuait Je suis une célébrité – maintenant de retour dans la jungle australienne après un passage au Pays de Galles pendant la pandémie.

Elle a déclaré à propos de l’émission : « De toute façon, je suis une grande fan de la jungle et je suis tellement contente qu’elle soit de retour en Australie. Chaque fois que quelqu’un de la distribution entre, nous sommes toujours très excités.

Jorgie ne sera pas sur le plateau pour accueillir Owen à la maison car elle a déjà filmé sa sortie du feuilleton, avec son bébé attendu d’un jour à l’autre[/caption]

“Et aucun de nous n’a été surpris qu’il soit le premier dans la douche de la jungle. C’était brillant. C’est drôle parce qu’il ne se rend pas compte à quel point il est beau. Ce n’est pas quelqu’un qui se vante de l’ensemble.

“C’est un tel professionnel avec qui travailler, il connaît toujours ses répliques, il est tout simplement brillant. J’adorerais qu’il gagne. Chez Hollyoaks, nous sommes toujours un peu négligés et nous adorons quand nous gagnons quoi que ce soit.

Une victoire dans le sac pour Hollyoaks est déjà celle d’Owen pour le meilleur nouveau venu de savon aux Digital Spy Reader Awards 2018 – qu’il a obtenu quelques mois seulement après avoir rejoint le feuilleton.

Owen a connu une ascension rapide vers la gloire.

Il a décroché le rôle de Roméo aux heures de grande écoute Hollyoaks – son premier travail d’acteur rémunéré – à l’âge de 19 ans.

Les scénaristes ont alors repéré son talent et ont rapidement inclus Roméo dans une série d’intrigues dramatiques, notamment un faux emprisonnement pour la mort de Mac Nightingale (David Easter) et une relation difficile avec Cher Winters (Bethannie Hare).

Un tel succès peut être synonyme de problèmes pour un jeune acteur, mais Owen a la tête vissée.

Né en juin 1999 à Leicester, il a fréquenté le lycée local avant d’étudier les arts du spectacle à proximité de Melton Mowbray au campus Melton du SMB College Group.

Il a deux frères aînés – le mannequin Louie et l’artiste et réalisateur vidéo Jake – qui ont partagé des clichés d’amour en ligne alors qu’Owen s’est attaqué à I’m A Celeb.

Déménagement hollywoodien

Louie a écrit sur une photo rétrospective : « Je remercie le Seigneur tous les jours de m’avoir donné deux frères d’un soutien incroyable dont je suis si fier. Tous deux ont pensé à un rêve et l’ont poursuivi. Je vous admire.”

Examinant de plus près ses liens étroits avec sa famille, Owen a expliqué au Sun qu’il avait un signal secret pour communiquer avec ses proches à la maison pendant son séjour dans la jungle – déclarant: “Je donnerai à maman un petit de ces [makes a half heart with his hand]. C’est la moitié d’un cœur d’amour et elle fait l’autre moitié. Il est actuellement célibataire mais ne semble pas lutter pour attirer l’attention et a connu une série de romances de célébrités depuis qu’il a éclaté sous les projecteurs.

Owen a commencé à romancer Hollyoaks co-star Stephanie Davis, 29 ans, en décembre 2018 et ils sont rapidement tombés éperdument. Après un mois de fréquentation, ils ont emménagé ensemble, avec le fils de Stephanie, Caben, qu’elle partage avec son ex Jeremy McConnell.

LES MEILLEURES GAFFES D’OWEN OWEN a été déconcerté lorsque Boy George a révélé que Scarlette Douglas était de l’émission télévisée A Place In The Sun et a répondu: «Oh ouais? Où?”

Il a été choqué quand Babatunde Aleshe s’est plaint du décalage horaire et a dit : « Décalage horaire ? Je pensais que c’était un manque de jet avec un ‘CK’. Pourquoi personne ne m’a corrigé ?”

Ne réalisant pas le lien royal de Mike Tindall, par l’intermédiaire de sa femme Zara, il a demandé si elle était australienne après que l’ancien joueur de rugby a déclaré qu’ils s’étaient rencontrés à Sydney. Plus tard, il l’a appelée Lara.

Matt Hancock a reçu un accueil glacial au camp, mais Owen semblait ignorant de sa liaison, ce qui l’a amené à démissionner de son poste de secrétaire à la Santé. Il a déclaré au Bush Telegraph : « Je ne comprends pas entièrement les erreurs qu’il a commises. Je ne suis pas la politique.

Chris Moyles a convaincu Owen qu’il est un “trois fois champion du monde de danse britannique”, l’acteur étant en admiration devant l’animateur de radio. Il a qualifié Chris de “seau de talents sans fond”.

Le couple a même déclenché des rumeurs de fiançailles après qu’Owen ait sous-titré une photo d’eux avec “Je n’arrive pas à croire que j’ai trouvé ma femme”, à laquelle elle a répondu : “J’ai hâte d’être ta femme, je t’aime.”

Mais le conte de fées a été de courte durée et après neuf mois, ils se sont séparés, une source racontant au Sun qu’ils s’étaient séparés après avoir essayé de “travailler sur leurs différences”.

Owen est sorti plus tard avec Camilla Ainsworth, candidate à The Apprentice, rendant public leur romance au début de l’année dernière. Mais ils se sont séparés cinq mois plus tard. Owen a ensuite eu une romance éclair avec Chloe Ferry en mai 2021, devenant officiel d’Instagram avec un selfie torride pendant leurs vacances au Portugal.

La star de télé-réalité de Geordie Shore, Chloe, 27 ans, a jailli: « Alors moi et Owen nous sommes déjà rencontrés. Il est absolument luxuriant – ce corps est à tomber par terre – j’ai dit qu’il ressemblait à un dieu grec.

Mais maintenant, Owen se concentre sur le travail. S’exprimant sur un podcast avant d’entrer dans la jungle, il a révélé qu’il envisageait même de déménager à Hollywood.

Il a déclaré: “Hollyoaks est mon premier emploi rémunéré mais j’aimerais faire des films, j’aimerais faire une série.

“À l’avenir, chaque fois que Hollyoaks ou moi-même déciderons que mon temps est terminé, c’est le plan. Je veux jouer plein de rôles différents. Hollyoaks est bon mais ne me fait pas un nom.

Pour l’instant, cependant, Owen est beaucoup trop occupé à faire rire la Grande-Bretagne avec ses japes de la jungle.

Pendant ce temps, Jorgie ne sera pas sur le plateau de Hollyoaks pour accueillir Owen à la maison car elle a déjà filmé sa sortie, avec son bébé attendu d’un jour à l’autre. Son congé de maternité signifie la fin de la relation entre Theresa et Roméo et sa tête sera tournée par un nouveau personnage, joué par la fille de Jason Donovan, Jemma.

Jorgie a déclaré: « Tout le monde devra attendre et voir comment je pars. Il me reste quelques semaines de grossesse.

“J’ai l’impression d’être enceinte depuis toujours, je suis tellement excitée. Nous avons la crèche toute prête et ma maman Julie, elle est une artiste, elle a peint cette incroyable fresque animalière sur le mur.

“Nous avons trouvé un coffre à jouets sur Gumtree et maman l’a recyclé et maintenant c’est tout simplement parfait.

“Il y a tellement de bonnes choses sur Gumtree, et je pense qu’en raison de la crise du coût de la vie, de plus en plus de gens achètent d’occasion, ce qui est formidable.”

Elle a ajouté: “J’ai hâte de rencontrer mon bébé. Je veux aussi pouvoir toucher à nouveau mes orteils.

