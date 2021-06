La petite amie d’Elon Musk, Grimes, soutient que l’adoption de l’IA pourrait conduire à l’utopie communiste – RT USA News

La chanteuse canadienne Grimes a fait l’objet de soupçons considérables après avoir présenté l’intelligence artificielle comme un moyen d’inaugurer le communisme, beaucoup soulignant sa relation avec le magnat de la technologie milliardaire Elon Musk comme un drapeau rouge.

L’artiste musicale populaire, de son vrai nom Claire Boucher, a fait des remarques provocantes dans une vidéo TikTok dans laquelle elle a déclaré que les communistes devraient être plus ouverts à l’automatisation et à la prise de décision assistées par ordinateur.

Selon Grimes, « correctement » la mise en œuvre de l’IA dans tous les aspects de la vie serait le « chemin le plus rapide vers le communisme », créant « abondance » pour tous.

« Comme, nous pourrions totalement arriver à une situation où personne ne doit travailler, tout le monde est pourvu d’un état d’être comparable, d’une vie confortable », a-t-elle soutenu.

L’intelligence artificielle pourrait automatiser des travaux tels que l’agriculture et éliminer la corruption, « nous rapprochant ainsi le plus possible d’une véritable égalité » Grimes a théorisé. « Donc, en gros, tout ce que tout le monde aime dans le communisme mais sans la ferme collective. Parce que, soyons réalistes, l’agriculture forcée n’est vraiment pas une ambiance. »

Grimes a montré une affinité assez intense pour l’intelligence artificielle. Sa relation avec Musk, le PDG milliardaire de Tesla et SpaceX, aurait été déclenchée par une blague liée à l’IA entre les deux.

L’IA a même été incorporée au nom du fils du couple. X Æ A-Xii (prononcé ‘Ex Ash A Twelve’), qui est né l’année dernière, comprend le « orthographe elfique » pour l’intelligence artificielle, expliqua Grimes à l’époque.

Musk n’est pas non plus étranger à l’IA. Il développe actuellement une technologie, Neuralink, qui vise à réaliser une symbiose entre le cerveau humain et l’intelligence artificielle.

Peut-être sans surprise, beaucoup ont exprimé leur scepticisme après avoir entendu la modeste proposition communiste de Grimes. De nombreux commentateurs en ligne ont contesté le fait que le chanteur plaidait en faveur du communisme alimenté par l’IA alors qu’il était en relation avec l’un des hommes les plus riches du monde, qui se trouve également être à la pointe du développement de l’IA.

Juste pour être clair, la petite amie d’un milliardaire qui se bat actuellement pour la plus grande richesse jamais amassée dans l’histoire fait valoir que l’IA nous apportera d’une manière ou d’une autre le communisme, forçant ainsi son petit ami à partager sa richesse avec le reste d’entre nous ? est-ce qu’il fait ça n’importe quand ? – Ian Van annule toutes les dettes étudiantes (@ibvanmat) 3 juin 2021

Voir si je sortais avec un milliardaire, je me taisais simplement et n’essaierais pas de vendre l’IA comme une voie possible vers le communisme – Olivia Little (@OliviaLittle) 3 juin 2021

D’autres ont averti que la montée de l’automatisation aura l’effet inverse, laissant ceux qui ne peuvent pas trouver de travail à la merci de gouvernements sans scrupules.

L’IA supprimera la plupart des emplois et maximisera les profits des mondialistes pendant que notre gouvernement deviendra un système payant. Pendant ce temps, les Américains ordinaires ne trouveront pas de travail et deviendront dépendants de l’État, l’État fournira le strict minimum, puis une incroyable dépression commencera. – Jake aime les doges (@CounsellJake) 3 juin 2021

Il y a déjà une abondance de richesses et de ressources dans le monde, mais bien les distribuer n’est pas une tâche pour l’intelligence artificielle, argumenté une autre réponse.

Cependant, tout le monde ne pensait pas que Grimes était fantaisiste. L’automatisation « aident certainement à atténuer la douleur agraire d’une conversion communiste » a écrit un observateur. Le commentateur conservateur Ian Miles Cheong concédé que l’IA serait nécessaire pour « stupide » idée du communisme, parce que « les gens sont corruptibles » et serait incapable de mettre en œuvre un tel système sans automatisation.

elle n’a pas tort pourtant. les automatisations que nous voyons déjà pourraient certainement aider à atténuer la douleur agraire d’une conversion au communisme et à alléger les exigences des gens à travailler certains emplois pour devenir une société autosuffisante. – bravement défaillant (@hottakejr) 3 juin 2021

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!