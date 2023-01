La petite amie de Shemar Moore : tout ce qu’il faut savoir sur son amour et ses ex enceintes

Shemar Moore est un acteur à succès connu pour ses rôles dans “Y&R” et plus encore, mais saviez-vous qu’il attend son premier enfant à 52 ans ? Vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur sa petite amie, Jesiree Dizon, et ses ex.