La petite amie de Rob Gronkowski, Camille Kostek, commente le mariage de Tom Brady, Gisele Bündchen

La petite amie de longue date de Rob Gronkowski, Camille Kostek, commente l’état actuel de leur mariage entre Tom Brady et Gisele Bündchen.

Kostek a été aperçue à l’aéroport international de Los Angeles jeudi lorsqu’elle a partagé qu’elle “aime” Tom et Gisele et espère que le couple pourra toujours réconcilier leur relation.

“J’aime tellement Tom et Gisele”, a déclaré l’ancien mannequin et pom-pom girl de la NFL lorsqu’on lui a demandé de commenter leur relation.

Gronkowski a joué toute sa carrière dans la NFL aux côtés de Brady pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Buccaneers de Tampa Bay avant d’annoncer sa deuxième retraite en juin.

Lorsqu’on a demandé à Camille si elle croyait que Brady et Bündchen pouvaient traverser la période difficile que traverse leur mariage, elle a répondu “oui” deux fois avant de sortir de l’escalator de l’aéroport vers son vol.

Kostek et Gronkowski se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’elle était pom-pom girl des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2013 et Gronkowski a joué pour l’équipe. Gronkowski était un choix de deuxième tour des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2010 avant de prendre sa retraite pour la première fois en 2018. La relation entre Kostek et Gronkowski a commencé en 2015.

“Gronk” et Brady ont remporté trois bagues du Super Bowl ensemble en tant que Patriots et ont remporté une autre bague du Super Bowl en 2021 alors qu’ils jouaient pour les Buccaneers.

Récemment, Bündchen a apparemment rompu son silence pour la première fois depuis que des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle et Brady avaient engagé des avocats spécialisés en divorce avec un commentaire énigmatique sur Instagram.

L’auteur et coach de vie Jay Shetty s’est rendu sur son Instagram pour partager une citation de son nouveau livre. Il se lit comme suit : “Vous ne pouvez pas être dans une relation engagée avec quelqu’un qui est incompatible avec vous. Lisez-le à nouveau.”

Non seulement Bündchen a aimé le message, mais elle a également commenté avec un emoji de la main en prière, amenant les gens à croire que la citation sur l’incohérence dans les relations résonnait avec elle.

Gisele a également rendu visite à un guérisseur holistique au milieu des rumeurs de divorce. Pendant ce temps, Brady a joué contre les Falcons d’Atlanta dimanche, et le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a partagé sa version d’une “nuit parfaite” après sa victoire.

Brady a initialement annoncé qu’il se retirait de la NFL après 22 saisons le 1er février. Cependant, à peine 40 jours plus tard, le quart-arrière vainqueur du Super Bowl a annoncé qu’il ne prenait pas sa retraite.

Bündchen a exprimé son inquiétude quant au retour de Brady au football dans une récente interview avec le magazine Elle.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes – c’est un sport très violent, et j’ai mes enfants, et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“J’ai certainement eu ces conversations avec lui encore et encore. Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Lui aussi doit suivre sa joie.