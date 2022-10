La petite amie de PnB Rock brise le silence et dit que le rappeur “m’a sauvé la vie”

La petite amie de PnB Rock, Stephanie Sibounheuang, rompt son silence sur la mort du rappeur et révèle qu’il lui a sauvé la vie à l’intérieur de Roscoe’s Chicken & Waffles.

Le mois dernier, PnB Rock a été assassiné sans raison à l’intérieur du Roscoe’s Chicken and Waffles dans le sud de Los Angeles. Lorsque la nouvelle a été diffusée dans le monde entier, les médias sociaux et d’innombrables célébrités n’ont pas tardé à blâmer sa petite amie Stephanie Sibounheuang qui a publié leur emplacement quelques minutes avant son meurtre. Maintenant que le département de police de Los Angeles a 3 suspects en garde à vue, ils ont confirmé que l’attaque avait été menée par des hommes déjà présents dans l’établissement, et non en raison de sa publication sur les réseaux sociaux. Pendant toutes ces spéculations et calomnies, Stéphanie a rappelé le silence, mais elle dit maintenant sa vérité.

Stephanie Silbounheuang brise son silence sur le meurtre de PnB Rock, dit qu’il lui a sauvé la vie

Après avoir gardé le silence, Stéphanie rompt son silence sur le décès de PnB Rock, qui est également le père de sa fille Xuri, âgée de deux ans. Stephanie a révélé que PnB Rock dont le vrai nom est Rakim Hasheem Allen lui avait sauvé la vie en réfléchissant rapidement à l’intérieur de Roscoe’s Chicken and Waffle à l’approche du tireur.

“Mon homme m’a sauvé la vie en me jetant sous cette table. Je ne suis pas censé être ici, mais à cause de lui. Je suis. Personne ne serait capable de gérer ça. » « TBH, je ne peux même pas gérer ça. D’être témoin de ce que j’ai vu et de continuer à le voir dans ma tête, d’être expulsé du restaurant, de ne pas pouvoir aller dans l’ambulance ou l’hôpital, clés de voiture, sac à main et mon téléphone me sont enlevés, forcés à l’arrière d’une voiture de police, enfermé dans une salle d’interrogatoire toute la nuit, pendant que tout cela se passe et d’être la dernière personne au monde à savoir que mon homme n’a pas survécu après avoir eu la foi et la confiance qu’il était.

Bientôt, les suspects passeront leur journée devant le tribunal et seront tenus responsables du meurtre de Pnb. La famille et les amis de PnB Rock continueront de faire vivre son nom tout en essayant de donner un sens à tout cela.

Vous pouvez voir l’intégralité de sa publication Instagram ci-dessous.