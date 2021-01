La petite amie de l’homme de Philadelphie abattue alors qu’elle promenait son chien l’a appelé son « âme soeur » alors qu’elle fondait en larmes lors de sa veillée vendredi soir.

Milan Loncar, 25 ans, récemment diplômé de l’Université Temple, promenait son chien mixte teckel-chihuahua nommé Roo mercredi vers 19 heures lorsqu’il a été abattu à un pâté de maisons de chez lui.

Une vidéo de surveillance a montré le moment où deux hommes se sont approchés de Milan, ont attrapé ses poches puis lui ont tiré une balle dans la poitrine dans ce que la police pense être une tentative de vol.

Olivia Gorski a appelé son petit ami tué, Milan Loncar, 25 ans, son « âme soeur ». Il a été mortellement abattu mercredi soir alors qu’il promenait son chien à un pâté de maisons de son domicile

Gorski (extrême droite) est photographié à la veillée de Milan vendredi soir, aux côtés de sa sœur, Jelena Loncar, 27 ans (à gauche) et de sa mère, Amy Lounsberry (au centre). Jelena tient le chien de Milan, Roo

La veillée a eu lieu à l’endroit où Milan a été abattu. Des amis et la famille se sont réunis pour éclairer son portrait avec leurs téléphones portables et chanter des chansons à sa mémoire (photo)

Vendredi soir, la famille et les amis se sont réunis sur le site où il a été tué, éclairant un portrait de lui avec la lumière de leurs téléphones portables, tout en jouant de la musique et en chantant pour lui.

« C’était mon âme soeur et je ne pense plus avoir de plan sans lui », a déclaré la petite amie de Milan, Olivia Gorski, lors de sa veillée, combattant les larmes tout en étant réconfortée par la mère de Milan, Amy Lounsberry.

Gorski avait prévu d’emménager avec Milan le mois prochain.

En parlant avec 6ABC, Lounsberry a déclaré à propos de son fils et de Gorski: «Nous aurions peut-être eu un mariage.

«Il y aurait eu un mariage», répondit définitivement Gorski.

La sœur de Milan, Jelena Loncar, 27 ans, a déclaré à propos de l’homme qui a tiré sur son frère: « Vous nous avez tellement pris, vous avez blessé le quartier. Ce n’est pas qu’une seule vie.

«Vous avez ruiné des centaines de vies que vous ne connaissez même pas», a ajouté Gorski.

Milan était diplômé de Temple en 2019 après une spécialisation en ingénierie et travaillait pour une société de gestion de la construction depuis environ un an.

Amy Lounsberry a partagé cette photo d’elle-même avec son fils Milan et sa fille Jelena Loncar

Lounsberry a déclaré au Philadelphia Inquirer que « tout se réunissait » pour « un gentil garçon bien-aimé qui venait de commencer sa vie ».

La police a publié la vidéo de surveillance de l’incident de mercredi soir pour tenter d’identifier les suspects.

La vidéo montre deux suspects marchant sur le trottoir, puis se séparant pour se rendre au corral de Milan alors qu’ils s’approchent de lui, le stoppant dans son élan.

L’un des suspects peut être vu en train de sortir ce qui semble être une arme à feu et de le tenir au niveau de la poitrine pour arrêter Milan. Le suspect semble alors chercher les poches de Milan.

La police a déclaré qu’un coup de feu avait alors été tiré et que les suspects avaient fui les lieux.

Il y a une récompense de 20 000 $ pour les informations menant à une arrestation et une condamnation, et un GoFundMe mis en place pour augmenter la récompense a déjà recueilli plus de 44 300 $.

La mère de Milan a déclaré qu’elle organiserait un mémorial vendredi en écrivant: « Je veux me tenir ce soir là où mon fils est tombé et j’espère que certains d’entre vous se joindront à moi en souvenir »

Milan Loncar, 25 ans, promenait son chien mixte teckel-chihuahua mercredi vers 19 heures quand il a été abattu

Lounsberry a partagé une série de messages déchirants et a parlé de sa vie dans des interviews avec des organes de presse locaux.

« Il nous manque tellement et nous essayons de nous rassembler et de faire passer tout le monde », a-t-elle déclaré à 6 ABC. « Il allait emménager avec sa petite amie en mars, il avait obtenu son diplôme et avait son premier emploi et venait tout juste de commencer.

«Je ne sais pas pourquoi ils l’ont fait, je ne comprends pas. Ils n’avaient pas d’argent, en avaient-ils tellement besoin, essayaient-ils de se montrer?

« J’étais tellement fier de lui et de tous ceux avec qui il travaillait, de tous ceux qu’il connaissait, ils ont tous dit à quel point il allait si bien. Tout le monde l’aimait.

Lounsberry a écrit sur Facebook vendredi: « Je veux me tenir ce soir là où mon fils est tombé et j’espère que certains d’entre vous se joindront à moi en souvenir. Je serai au 31e et Jefferson entre 6h56, heure de l’appel radio, à 7h30 lorsqu’il a été déclaré mort.

Elle a ensuite remercié les gens d’être venus, en écrivant: «Merci à tous d’être venus ce soir, c’était tellement agréable d’avoir tout votre soutien. Je sais que nous sommes tous choqués et blessés, mais nous étions ensemble ce soir.

La vidéo de surveillance a capté le moment où Milan Locar, 25 ans, a été arrêté par deux hommes qui ont fouillé dans ses poches puis lui ont tiré une balle dans la poitrine.

La police a publié des images de surveillance des suspects alors qu’ils fuyaient les lieux de tournage

Les suspects de la fusillade sont vus ici alors qu’ils marchent ensemble dans la rue (à gauche), avant de se séparer brièvement pour entourer Milan (à droite) alors qu’il promène son chien.

La police cherche de l’aide pour identifier les suspects, vus ici alors qu’ils fuyaient les lieux

La police a déclaré que Milan avait utilisé son téléphone portable pour appeler à l’aide après avoir été blessé par balle dans la rue, alors qu’il tenait toujours la laisse du chien, a rapporté CBS Philadelphia.

Milan a été déclaré mort à l’hôpital vers 19h30.

La police pense que Milan a été tué au milieu d’une tentative de vol.

Des membres de la famille ont déclaré au Philadelphia Inquirer que les clés de la maison et le téléphone portable de Milan avaient été retrouvés sur les lieux. Il n’avait pas son portefeuille sur lui – il l’avait laissé à la maison.

La sœur de Milan, Jelena Loncar, 27 ans, vit près de son frère. Elle a dit qu’elle avait appris la fusillade pour la première fois grâce à une alerte sur l’application Citizen alors qu’elle rentrait chez elle après le dîner avec sa mère.

À l’époque, elle ne savait pas qui avait été abattu.

Lounsberry a partagé une série de messages déchirants et a parlé de sa vie dans des interviews avec des médias locaux

La sœur de Milan, Jelena Loncar (photo), a déclaré qu’il était la « personne la plus gentille du monde entier »

Jelena (à gauche avec Milan) a dit qu’elle avait entendu parler d’une fusillade dans une application de quartier et a appelé son frère, mais il n’a pas répondu, la laissant craindre le pire.

Elle a dit qu’elle avait appelé Milan, qui n’a pas répondu à son téléphone, la faisant craindre le pire, a-t-elle déclaré à CBS Philadelphie.

La colocataire de Jelena, Arshiya Luthra, 26 ans, s’est ensuite rendue sur les lieux, a décrit Milan puis s’est rendu compte qu’il avait été la personne qui avait été abattue lorsque la police avait amené son chien de Milan, a déclaré Luthra au Philadelphia Inquirer.

Jelena a décrit son frère comme étant «la personne la plus gentille du monde entier» et qu’il était «altruiste, souriant constamment».

Son oncle, Nikola Loncar, 66 ans, a déclaré au journal que Milan «était très poli. Je ne pense pas qu’il se battrait jamais avec qui que ce soit.

Milan (photo) promenait son chien vers 19 heures ce soir-là, à environ un pâté de maisons de chez lui. Sa famille a déclaré qu’il n’avait pas son portefeuille avec lui au moment où il a été arrêté

La fusillade a eu lieu près de ce carrefour de Philadelphie, à environ un pâté de maisons de la maison de Milan

La police a publié des images de surveillance montrant plusieurs angles des suspects s’approchant et arrêtant Milan. Des images de surveillance ont également montré les suspects alors qu’ils s’enfuyaient.

La police demande l’aide du public pour fournir des détails sur l’incident, qu’ils appellent un vol apparent.

Toute personne ayant des détails sur la fusillade est priée de contacter l’unité des homicides au 215-686-3334 ou la ligne de renseignements de la police au 215-686-TIPS (8477) ou par courriel à tips@phillypolice.com.