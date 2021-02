Ella Baig dit qu’elle a été poussée au point de rupture lors du passage de sa petite amie Nicola Adams sur Strictly Come Dancing.

La jeune femme de 22 ans a souffert de crises de panique et a déclaré qu’elle avait des «pensées sombres» alors que son partenaire se concentrait sur son entraînement.

La blogueuse beauté a pris la décision difficile de retourner vivre à Leeds avec sa mère quelques jours après le début du tournage.

Ils étaient séparés pendant deux mois et Ella a maintenant parlé du bilan que l’émission de la BBC a eu sur elle et la relation du couple.

Elle l’a décrit comme « la pire période de ma vie » car elle « a commencé à se sentir vraiment déprimée ».

Ella a déclaré au Sun: «Nicki s’entraînerait toute la journée, puis rentrerait à la maison, se détendre et dormir.

«J'essayais de rester occupé dans la maison, de ranger, de nettoyer et d'essayer de filmer du contenu. Mais surtout, je regardais juste la télévision.







«J’ai commencé à me sentir vraiment déprimé et à avoir des crises de panique, où mon cœur battait la chamade et j’avais l’impression que je ne pouvais plus respirer.

« J’étais dans une bulle avec Nicki et Katya, je n’avais pas le droit de sortir et de voir qui que ce soit. »

Nicola a dû partir Strictement tôt lorsque Katya a été testée positive pour le coronavirus.

Bien qu'elle n'ait pas été testée positive elle-même, la star du sport a dû se retirer tôt du spectacle.







Ella, qui est avec l’olympienne depuis deux ans, a ajouté: « Nous étions séparés pendant deux mois et c’était une décision difficile de ne pas voir Nicki aussi longtemps, mais vous devez mettre votre santé en premier.

« C’était l’une des pires périodes de ma vie. »

Malgré de faux rapports sur une scission, Ella a insisté sur le fait que le couple ne s’était pas séparé pendant le tournage.







Ella dit que sa décision de quitter Londres et de s’éloigner temporairement de sa petite amie n’avait rien à voir avec l’état de leur relation.

Elle dit que les choses ont été fantastiques depuis sa sortie de l’émission à succès alors que le couple profitait d’un voyage du Nouvel An aux Maldives.

Ella a ajouté: « J’ai entendu les rumeurs que nous avions rompues et je me suis dit: » Avons-nous? C’est une nouvelle pour moi. «