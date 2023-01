La petite amie de Munawar Faruqui, Nazila, fête son 31e anniversaire avec amour, les internautes disent “aisi gf chaiye..”

L’humoriste Munawar Faruqui a eu 31 ans samedi dernier (28 janvier) et sa petite amie Nazila Sitashi a célébré cette journée spéciale avec une fête d’anniversaire intime et surprise. Nazila a partagé les moments de la célébration, et cela a fait croire aux internautes au “véritable amour”.

Dans l’une des photos de la publication du carrousel partagée par Nazila, Munawar est capturé appuyé sur Nazil avec un soupir de soulagement. Sur une autre photo, Munawar a embrassé Nazila, et cette dernière l’a capturé. Sur l’une des photos, Nazil a donné un morceau de gâteau à Munawar. Nazi a partagé les photos, avec une légende sincère, “aucun mot ne suffira jamais à décrire à quel point je t’aime, joyeux anniversaire (emoji au cœur blanc).”

Voici les photos







Dès que Nazi a publié les photos, plusieurs fans du gagnant de Lock Upp ont laissé des commentaires adorables sur le message. Un utilisateur a écrit : “Bus itna piyar karne wali bandi chahiye (Tout ce dont j’ai besoin, c’est quelqu’un qui m’aimerait comme ça).” Un autre utilisateur a écrit : “Bhai mujhe is gole me ab nahi rehna.. Mujhe aise gf chahiye (je ne veux pas rester dans le monde, je veux une telle petite amie).” L’un des internautes a écrit : “Shadi kab kare bhabi (quand vas-tu te marier).”

Plus tôt en septembre, Munawar Faruqui, qui est un humoriste populaire, a parlé de ses expériences de vie dans sa récente interview. L’humoriste a dit qu’il voulait parfois se punir. Dans une récente interview avec Siddharth Kannan, Munawar a déclaré : « Parfois, je ne veux pas que les choses se passent bien. Quand les choses vont bien, je veux que ça se passe mal. Et je ne comprends pas cela, mais parfois j’ai l’impression d’être en colère contre moi-même et de me punir. Une fois, j’ai dit “Je suis célèbre mais éloigné de moi-même”. Parfois, je me sens tellement coupable que je veux tout arrêter.

Munawar a parlé des menaces qu’il a reçues des gens puissants, il a dit : « Si vous ne travaillez pas, c’est votre vie. C’est comme ‘pourquoi cela arrive’. Le gagne-pain de 25 à 30 personnes dépend de moi. Rien ne me dérange légalement, il n’y a pas de problèmes juridiques, j’ai des certificats de censure et tout. C’est une question de sécurité. Quand des gens au pouvoir, des élus vous menacent, ça fait peur. Il ne s’agit pas de moi, j’ai des videurs, une protection policière et tout. Mais je ne veux pas que mon public souffre. Pourquoi devrais-je mettre mon public en danger?” Munawar a remporté l’émission Lock Upp animée par Kangana Ranaut en mai 2022.