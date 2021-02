La star du foot, Luke Burgess, a célébré un an avec sa petite amie Tori May.

Mme May a téléchargé une image adorée du couple sur Instagram un jour avant la Saint-Valentin pour marquer un an depuis que le couple a commencé à sortir ensemble.

«365 jours avec ce type. Je t’aime bien », a-t-elle sous-titré le message.

La star du foot, Luke Burgess, a célébré un an avec sa petite amie Tori May (photo)

L’ancien joueur de la LNR, 33 ans, a répondu avec un message doux faisant pâmer des centaines de ses abonnés.

«Quelle année ça fait. Je vous aime bien aussi … vous êtes bien FITTTTTTT! », A déclaré M. Burgess.

La beauté blonde et la star du sport ont rendu leur histoire d’amour publique l’année dernière en avril et n’ont cessé de se poster sur les réseaux sociaux depuis.

Mme May n’était que trop heureuse de marquer cet anniversaire en publiant également un Polaroid du couple sur son histoire Instagram.

Sa petite amie a également publié un Polaroid (photo) du couple sur son histoire Instagram

Le couple (photo) a rendu leur histoire d’amour publique l’année dernière en avril et n’a pas cessé de se poster sur les réseaux sociaux depuis

En 2019, M. Burgess a mis fin à sa relation avec Yolanda Hodgson – avec qui il partage sa fille de cinq ans Grace – après sept ans ensemble.

Mme May était auparavant sortie avec Sasha Mielczarek, qui était autrefois dans une relation de haut niveau avec la star de Home and Away, Sam Frost, après que le couple se soit rencontré et soit tombé amoureux de The Bachelorette.

On pense que Tori et Sasha ont décidé de démissionner en juin 2019.

Luke est l’aîné des frères Burgess, parmi lesquels Sam, 31 ans, et les jumeaux Thomas et George, tous deux âgés de 27 ans.