La petite amie de la star de la NBA Anthony Edwards aborde son scandale de paternité

Anthony Edwards‘ petite amie, Shannon Jacksonaborde son dernier scandale de paternité.

« Vous dites que je suis l’un des soldats les plus forts de Dieu. Mettez-moi en première ligne », a déclaré Jackson dans une récente vidéo Instagram Live enregistrée par le compte. Le discours du quartier. «Si je dois annuler le bébé papa, alors je dois annuler le bébé papa le premier. Condamner! »

Jackson partage sa fille Aislynn avec Edwards. Nous chaque semaine a confirmé plus tôt cette semaine qu’Edwards avait déposé une nouvelle requête dans son procès en paternité contre Ayesha Howarddemandant un test ADN pour déterminer s’il est le père de la fille nouveau-née de Howard.

« Puis-je dire cela ? Vous venez juste de le découvrir », Jackson, qui partage également son fils Krue avec son ex. Keith « chef Keef » Cozartdit. « Pour le commentaire qui disait que j’avais mal à l’intérieur, choisissez un côté, vous avez définitivement l’air d’avoir la trentaine. Écoutez, vous essayez tous de faire en sorte qu’une mère se sente mal si elle est vieille ou non, mais beaucoup d’entre vous n’ont même pas de garantie avant 30 ans.

Elle a ajouté : « Je dois m’assurer que mon homme ne s’arrête pas avant vous tous. Il me voit en direct parce qu’il va être comme [criticizing me]« Pourquoi êtes-vous en direct pour leur dire ce que vous faites ? » Ce faux outrage que vous vivez, retirez votre culotte de votre groupe.

Jackson a ensuite fait semblant de pleurer, demandant si c’était « ce que vous voulez ». [her] faire »sur le livestream.

« C’est tout ce que vous allez retirer de moi », a-t-elle plaisanté. « F— ça ne va pas avec vous tous. »

Edwards, qui joue pour les Timberwolves du Minnesota, et Jackson se fréquentent depuis 2020. Ils ont accueilli leur fille Aislynn en mars. (Edwards serait père de deux autres enfants.)

