La petite amie de la star de Coronation Street Jack P Shephard porte une robe de Noël dans le froid de Manchester

La petite amie de JACK P Shephard est devenue sans soutien-gorge alors qu’elle posait dans une robe de fête dans le froid de Manchester alors que les températures chutaient.

L’autre moitié de la star de Coronation Street, Hanni Treweek, avait l’air incroyable dans la tenue transparente, qu’elle a associée à des bottes noires à talons hauts.

La missus Hanni de Jack P Shephard a montré sa tenue de Noël[/caption]

Hanni et David sont dans l’esprit de Noël[/caption]

La superbe PR girl a révélé que c’est ce qu’elle portera le jour de Noël cette année après s’être vue dans la robe à manches longues.

“C’est ma robe de Noël triée @camillecharriere x @mango”, a-t-elle écrit sur Instagram.

Hanni a réussi à donner l’impression qu’elle n’avait pas froid sans effort alors qu’elle se tenait devant les lumières de Noël dans la rue.

Au lieu de cela, elle a hardiment porté la tenue dos nu sans veste – même si les températures sont à 4 degrés à Manchester aujourd’hui.

Prouvant qu’elle est une professionnelle qui ne laissera pas le vent froid refroidir son esprit, Hanni s’est immédiatement remise au travail pour modéliser un bikini.

Elle a pris une photo des conditions glaciales, disant aux fans : “De la glace sur le sol et je suis en bikini.”

Le petit ami de Hanni, Jack, 32 ans, joue David Platt sur les Cobbles depuis l’âge de 12 ans.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2017 et a emménagé ensemble 14 mois après le début de leur relation.

Mais Jack a déjà raconté qu’il avait fallu un AN pour présenter Hanni à ses enfants – parce qu’il ne voulait pas qu’elle soit considérée comme “une horrible belle-mère”.

Lui et Hanni ont été présentés au mariage d’un ami commun et se sont ensuite croisés dans un supermarché.

Mais Hanni s’est enfuie parce qu’elle pensait qu’elle “avait l’air en désordre” dans son équipement de gym.

Jack a révélé: “Je lui ai envoyé un texto par la suite et j’ai dit” c’était gênant “et elle m’a dit qu’elle pensait qu’elle avait l’air en désordre, puis nous avons commencé à envoyer des SMS à partir de là.

“En fait, je pensais qu’elle avait l’air en forme – je viens de voir la fille que j’aime porter du Lycra ! Nous sommes rapidement allés à notre premier rendez-vous et nous avons juste cliqué.

L’acteur a des enfants, Nyla, 11 ans, et Reuben, six ans, de sa relation avec son ex Lauren Shippey, et son fils Greyson d’une aventure d’un soir avec Sammy Milewski en 2010.

S’adressant à OK ! le magazine Jack a déclaré: «Nous étions ensemble pendant environ un an avant de se rencontrer. Vous ne voulez pas présenter trop tôt un nouveau partenaire à de jeunes enfants.

“J’étais un peu inquiet au début parce que je ne leur avais pas présenté de petite amie auparavant. J’avais peur qu’Hanni finisse comme un méchant de Disney et soit considéré comme une horrible belle-mère.

Il a ajouté : « Je ne savais pas trop comment ça allait se passer, mais Nyla s’est tout de suite tournée vers Hanni – elles adorent toutes les deux la mode et le maquillage.

“Reuben l’a tout de suite aimée aussi et ils ont rapidement commencé à demander si Hanni serait là quand je les aurais récupérés.”

Il a été rapporté que Greyson ne fait pas partie de la vie de son père, mais Jack paie la pension alimentaire après avoir exigé un test ADN après sa naissance.

Le modèle avait l’air incroyable[/caption]