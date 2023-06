La petite amie de la star de Chase Mark ‘The Beast’ Labbett révèle comment il l’a courtisée pour un Toby Carvery

La nouvelle petite amie du quiz de The Chase, Mark Labbett, a avoué la façon unique dont la star de la télévision a réussi à la convaincre avant qu’ils ne commencent à sortir ensemble.

Le soleil a révélé en exclusivité que la légende du quiz télévisé avait retrouvé l’amour plus tôt cette année après avoir déclenché une romance avec la présentatrice et animatrice d’événements en direct, Hayley Palmer.

Grille arrière

Hayley Palmer a admis que c’était la carte Toby Carvery de Mark qui avait remporté sa manche[/caption] Instagram/@markthebeastlabett

Le couple profite d’une romance naissante[/caption]

Mark, 57 ans, et Hayley, 41 ans, partagent le même agent et se sont rapprochés après s’être rencontrés lors de plusieurs événements.

Plus tôt cette année, un voyage amusant à l’événement de presse Dirty Dancing au Dominion Theatre a changé les choses entre les copains alors qu’ils se rapprochaient et commençaient à sortir ensemble.

Maintenant, la superbe présentatrice Hayley a admis au MailOnline que c’était en fait la carte Toby Carvery de son partenaire qui avait scellé l’accord.

En plaisantant sur un moment entre les deux, Hayley a déclaré à la publication que cela l’avait «conquise» avant d’ajouter qu’elle «essayait toujours d’obtenir [her] mains dessus » à ce jour.

Leur relation est devenue le sujet de conversation de la ville et ils vivent actuellement ensemble à Los Angeles alors que Mark tourne une toute nouvelle émission de quiz pour la chaîne américaine Game Show Network.

Divulguant davantage sur leur romance, Hayley a également révélé que Mark apportait un gros sac de Maltesers chaque soir de rendez-vous et a avoué comment leur amour partagé pour la friandise au chocolat les avait aidés à se rapprocher.

Bien qu’ils prennent généralement la collation les soirs de rendez-vous, Hayley a déclaré au Mail qu’ils avaient du mal à sortir le soir à Los Angeles.

Elle a déclaré: « Ils ne vendent pas de Maltesers à Los Angeles, nous avons donc du mal à suivre notre propre tradition. »

Le voyage des tourtereaux dans cet État ensoleillé leur a permis d’être plus proches que jamais et d’échapper à tous les regards indiscrets au Royaume-Uni.

Hayley a ajouté: « C’est la première fois que nous avons pu faire plus que la date impaire, donc ça a été fantastique.

« Nous nous entendons bien et sommes heureux.

« Nous avons découvert que nous nous entendions bien et avons pu marcher main dans la main et nous sentir détendus à Los Angeles. »

Nous avons déjà raconté comment Hayley avait prévu de travailler pour elle-même aux États-Unis afin de rester proche de Mark.

Une source a déclaré: « Hayley a pris un avion pour LA mercredi pour voir Mark. Il travaille très dur mais veut prendre du temps pour elle le week-end.

« Elle a été tellement occupée par ses propres projets à Londres, mais ils sont tous les deux déterminés à faire en sorte que ça marche.

« Hayley s’est même accordée une interview avec une station de radio américaine, une apparition en podcast et elle fera un reportage depuis Hollywood pour GB News. »

Éclaboussure

Ils ont partagé leur tradition de manger un sac de Maltesers les soirs de rendez-vous[/caption]