La petite amie de Jeff Bezos, Lauren Sanchez, dirigera l’équipage de l’espace entièrement féminin en 2024

La société de Jeff Bezos, Blue Origin, prévoit le lancement d’un équipage entièrement féminin aux confins de l’espace, probablement au début de l’année prochaine, Le journal de Wall Street rapporté mercredi. S’adressant au point de vente, la petite amie de M. Bezos, Lauren Sanchez, qui est une personnalité médiatique lauréate d’un Emmy et un pilote d’hélicoptère qualifié, a révélé les détails du plan en cours. Elle a dit qu’elle était “super excitée” de diriger cinq autres femmes pour la mission à venir.

Bien que les noms des membres d’équipage restent inconnus, Mme Sanchez a déclaré au sortie qu’elles seront « des femmes qui font une différence dans le monde et qui ont un impact et qui ont un message à envoyer ». Elle a également déclaré que son petit ami, Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et de Blue Origin, ne les rejoindrait pas.

“Même s’il veut participer à ce vol, je vais devoir le retenir, il nous encouragera tous depuis la ligne de touche”, a-t-elle déclaré. “Je voulais être dans la fusée depuis le saut, donc [Bezos] est ravie de faire en sorte que cela se produise avec toutes ces femmes », a ajouté Mme Sanchez.

La date de lancement n’est pas connue à ce stade, cependant, Mme Sanchez a déclaré qu’elle espère voler au début de l’année prochaine. Selon L’indépendantMme Sanchez devrait diriger l’équipage entièrement féminin à bord du véhicule suborbital New Shepard de Blue Origin, qui a jusqu’à présent lancé six missions suborbitales avec équipage réussies à ce jour.

Dans l’un des premiers vols Blue Origin, M. Bezos, avec trois autres personnes, dont son frère Mark et le pionnier de l’aviation Wally Funk, s’est rendu aux confins de l’espace. Un autre vol en équipage de New Shepard a également transporté quatre personnes, dont l’acteur de Star Trek William Shatner et le joueur de football américain Michael Strahan, jusqu’à la dernière frontière. Outre les vols aux confins de l’espace, la société de M. Bezos a également effectué quelques missions de la NASA en utilisant du matériel scientifique.

Cependant, maintenant, Blue Origin devra peut-être attendre que la Federal Aviation Administration des États-Unis donne à la société spatiale le signal vert pour le futur New Shepard, car l’une de ses récentes missions sans équipage en septembre a éclaté en boule de feu pendant le vol. La navette spatiale a été prise dans les flammes environ une minute et quatre secondes après le début du vol, et en quelques minutes, les fusées d’arrêt de vol ont séparé les capsules, l’aidant à revenir sur Terre en toute sécurité.

À l’époque, la FAA a déclaré qu’avant que le nouveau véhicule Shepard puisse reprendre son vol, les autorités de l’aviation détermineront si des systèmes, processus ou procédures liés à l’accident ont affecté la sécurité publique. Le New Shepard n’a pas volé, avec ou sans équipage, depuis l’accident.