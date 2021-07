La petite amie de Jeff Bezos coûtera du voyage, ce que les Indiens recherchent avant le vol spatial

L’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, ainsi que son frère Mark, le pionnier de l’aviation de 82 ans Wally Funk et l’adolescent Oliver Daemen sont tous prêts à s’envoler dans l’espace mardi. L’équipage décollera à bord de New Shepard, une capsule suborbitale et un système de fusée construit par sa société spatiale Blue Origin. Au fur et à mesure que la nouvelle du lancement circulait, il était normal que les gens recherchent les détails du lancement ainsi que d’en savoir plus sur le milliardaire lui-même. Cependant, les dernières 24 heures historique des recherches en Inde lorsque vous recherchez « Jeff Bezos » sur Google, vous découvrez un fait étrange.

Au milieu de l’anticipation du lancement de New Shepard, l’une des principales requêtes de recherche en Inde est « image de la petite amie de Jeff Bezos ». Oui, tu l’as bien lu. Parallèlement à cela, les Indiens recherchent également le coût de ce voyage dans l’espace.

Bezos est actuellement en couple avec Lauren Sanchez. Selon Business Insider, la relation de Bezos et Lauren Sanchez a fait surface peu de temps après l’annonce que lui et son ex-femme MacKenzie Scott ont demandé le divorce.

Sanchez a commencé sa carrière en tant que journaliste et présentatrice et a animé des émissions comme « So You Think You Can Dance ». Elle a également fondé sa société de tournage aérien appelée Black Ops Aviation en 2016.

Le vol de dimanche de Bezos vers l’espace durera environ 11 minutes du décollage à l’atterrissage et débutera des installations de Blue Origin sur un terrain éloigné près de Van Horn, au Texas, à environ deux heures d’El Paso.

La fusée de 60 pieds de Blue Origin se précipitera vers l’espace à trois fois la vitesse du son avant de se séparer de la capsule de l’équipage et de revenir pour un atterrissage à la verticale. Les passagers connaîtront trois à quatre minutes d’apesanteur, avant que leur capsule ne saute en parachute dans le désert 10 minutes plus tard. Avant le vol, il a dit à ses collègues membres d’équipage de simplement « s’asseoir, se détendre, regarder par la fenêtre, simplement absorber la vue à l’extérieur ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici