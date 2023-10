La petite amie de Hrithik Roshan, Saba Azad, réagit à la haine suscitée par sa relation avec la star de Fighter et déclare : « Je ne suis pas faite de pierre »

Hrithik Roshan et Saba Azad nous sortons ensemble depuis un moment maintenant. Ils vont bien et se sont fixés des objectifs de couple avec leur lien, leur envie de voyager et plus encore. Hrithik et Saba sont souvent aperçus en train de sortir ensemble – dîner, déjeuner et même apparaître lors d’événements. Depuis qu’ils ont confirmé leur relation, Saba suscite beaucoup de haine. L’actrice que l’on verra ensuite dans Qui est ton Gynac ? a réagi à la haine qu’elle reçoit.

Saba Azad réagit au fait d’avoir reçu de la haine pour être la petite amie de Hrithik Roshan

Saba Azad s’est ouverte sur la culture effrayante des paparazzi et a également parlé de la haine qu’elle suscite en sortant avec quelqu’un. Combattant la star Hrithik Roshan. En parlant à India Today, Saba a partagé qu’il lui avait fallu un certain temps pour arriver à un endroit où elle pouvait tout traiter (la haine) comme du bruit. Elle partage une haine palpable. Saba dit qu’elle n’est pas faite de pierre et cela la frappe lorsque les gens lui lancent de la haine. « Tu te sens comme une merde », partage-t-elle tout en ajoutant qu’un jour, elle se réveille et se demande ce qu’elle a fait à quelqu’un pour recevoir autant de haine. Elle dit qu’elle vit sa vie et que les gens devraient vivre la leur.

Saba Azad réalise désormais qu’elle n’est pas responsable de la façon dont les gens pensent. L’actrice partage qu’ils projettent sur elle ce qu’ils vivent. Cela n’a rien à voir avec elle et une fois réalisé, la paix prévaut. Sa déclaration devient virale dans l’actualité du divertissement.

Saba Azad sur la paix avec la culture paparazzi

Le Garçons de fusée La beauté révèle qu’elle est une personne très privée. Elle partage que tous ceux qui la connaissent se porteraient garants de la même chose. Saba partage qu’elle sort à peine et avoue qu’elle est casanière. Elle avoue qu’au début, sortir du groupe était une tâche ardue pour elle. Saba partage que c’était effrayant. Elle se sentait exposée comme elle ne l’avait jamais ressenti auparavant. Cependant, elle s’est rendu compte que le gars qui prenait la photo ne faisait que son travail. Les gens sont curieux de connaître la vie des célébrités et c’est exactement ce que font les papistes. Saba dit qu’elle existe également et qu’elle fait son travail. Alors maintenant, elle a fait la paix.

Hrithik Roshan a fait l’éloge de Saba pour sa prochaine websérie Qui est ton Gynac ?