La petite amie de Hrithik Roshan, Saba Azad, partage des photos amoureuses inédites à l'occasion du 49e anniversaire de l'acteur : "Vous l'améliorez..."

Le dieu grec de Bollywood, Hrithik Roshan, a eu 49 ans, et sa petite amie Saba Azad a écrit une note sincère à cette occasion spéciale. La star de Rocket Boys a publié un article de carrousel avec des photos inédites d’elle avec Hrithik et “l’a remercié d’être né (sic)”.

Dans la série de photos, nous pouvions voir Hrithik et Saba passer du bon temps ensemble. Parler d’une promenade main dans la main, savourer de la nourriture délicieuse, Hrithik s’amusant avec son chien. Saba a laissé tomber les photos avec un post prolongé qui dit : “C’est le jour de Ro !! Hey Ro !! Alors que vous glissez dans ce cirque que nous appelons la vie, les yeux toujours écarquillés et les curiosités, en constante évolution, le cœur fort, l’esprit vif comme un clou, sans fin étudiant résilient de la vie, obstiné à faire et à être meilleur chaque jour, restant gentil et plein de grâce même lorsque le monde ne lui rend pas la pareille, une chose me vient à l’esprit “exception à la règle”.

Voici le poste







Dans le post, Saba continue de louer Roshan et sa présence dans sa vie, “Vous défiez tous les stéréotypes et confondez toutes les hypothèses, les gens surprennent rarement mais vous, vous continuez, tous les jours, à bien des égards. Le monde est très bizarre Ro mais vous rends-le meilleur en étant simplement. Alors sois – pour toujours et à jamais ta bête talentueuse, gaffe préférée et haricot humain et le plus étrange de tous les fruits. Heureux tourbillon autour du soleil toi, merci d’être né.

Hier, Hrithik a parlé de son très attendu Krrish 4. Tout en interagissant avec Pinkvilla, Roshan a ajouté : “Je pense que nous devrions tous nous réunir et envoyer une petite prière. Tout est prêt (à propos de Krrish 4) mais nous sommes coincés “Un petit détail technique. J’espère que nous surmonterons cela d’ici la fin de l’année. Krrish 4 est définitivement en préparation et cela arrivera très bientôt.” Parmi les différentes théories de fans sur K4, l’une des spéculations populaires est le retour de Jadoo dans la franchise. Plus tôt, il y avait des rumeurs selon lesquelles l’adorable extraterrestre de Koi Mil Gaya reviendrait dans la série après 20 ans. Quand Hrithik a été interrogé sur la même chose, il a dit: “Il faut voir le film pour ça”, mais il y a de la magie.” Hrithik sera ensuite vu dans Fighter.