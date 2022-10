La petite amie de Hrithik Roshan, Saba Azad, la rend à un troll qui a qualifié sa tenue de “beurk” ; ‘Me suit pour partager sa haine abondante’

Hrithik Roshan et Saba Azad n’ont pas encore parlé ouvertement de leur relation. Mais leurs apparitions publiques et leurs publications sur les réseaux sociaux prouvent clairement qu’ils sont follement amoureux l’un de l’autre. Récemment, Hrithik et Saba se sont réunis pour la réception de mariage d’Ali Fazal et Richa Chadha. Alors que Hrithik avait l’air pimpant dans un costume, Saba était magnifique dans un garara. Le couple était magnifique ensemble lorsqu’ils ont posé pour les paparazzis lors du mariage. Cependant, un internaute a tenté de troller la tenue de Saba et l’actrice a décidé de la rendre au troll.

Saba et Hrithik ont ​​toujours fait les gros titres de l’actualité du divertissement. Récemment, l’actrice est allée sur Instagram pour partager une photo d’elle dans la même tenue, et dans sa légende, elle a dit qu’elle ne s’habille bien qu’en de rares occasions et que celle-ci en valait vraiment la peine. Elle a remercié Richa et Ali de les avoir invités. À la fin, Saba a écrit: “Cela donne l’espoir d’un avenir où l’amour l’emporte – par-dessus tout.”

Un internaute a commenté le message : “Vous ressembliez à chheeee (beurk), eeew, yaak, tout ce que vous comprenez … Prenez-le.” Saba a pris la capture d’écran du commentaire et du profil, et sur son histoire Insta, elle a écrit qu’une fille nommée Shruti s’aime apparemment mais la suit pour partager une haine abondante, et il y en a beaucoup comme elle là-bas. Elle a en outre dit à ses abonnés de ne pas être comme Shruti et de ne pas la suivre. Découvrez le message ci-dessous

De toute évidence, Saba n’est pas sur les réseaux sociaux pour prendre la pêche à la traîne de qui que ce soit.

Saba est entrée sous les feux de la rampe plus tôt cette année lorsqu’elle a été vue avec Hrithik Roshan lors d’un dîner. Les deux ont marché main dans la main devant les paparazzi sans aucune hésitation. Ils ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises, et même leur PDA sur les réseaux sociaux est apprécié des fans. Eh bien, les fans se demandent s’ils entendront bientôt les cloches du mariage.