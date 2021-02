Oliva Wilde a formé une bulle de soutien avec son ex Jason Sudeikis après son retour à Londres avec son petit ami Harry Styles.

Styles et Wilde ont pris l’avion pour le Royaume-Uni depuis Los Angeles il y a deux semaines pour qu’elle puisse passer du temps avec ses enfants, son fils Otis, six ans, et sa fille Daisy, âgée de quatre ans.

Pour ce faire, l’actrice Olivia, 36 ans, a dû former une bulle dans un manoir du sud-ouest de Londres aux côtés de Sudeikis qui tourne son dernier projet télévisé, Ted Lasso.

Selon le Mail on Sunday, les deux hommes ont temporairement emménagé ensemble afin de pouvoir tous les deux passer du temps avec leurs enfants après s’être séparés l’année dernière.

L’ancien chanteur de One Direction, Harry, 27 ans, resterait ailleurs malgré son départ au Royaume-Uni avec sa nouvelle petite amie.

Une source a déclaré au Mail: « Tout cela semble un peu gênant, les choses ont évolué rapidement entre Harry et Olivia alors [this] doit être étrange mais comme ils le font pour les enfants.

« Vous penseriez que tout est assez difficile. »







(Image: Getty Images pour IFP)







Il est entendu que le couple a pris la décision pour que Sudeikis puisse filmer sa série, qui ira à Apple, sans présenter de risque pour ses co-stars.

Harry et Olivia se fréquentent depuis novembre dernier après s’être rencontrés sur le tournage du prochain film Don’t Worry Darling, qu’elle réalise et dans lequel il joue.

En janvier, ils ont été vus au mariage du manager du chanteur Jeff Azoff à Montecito, en Californie.

Harry et Jason pourraient également finir par se rencontrer car il y a des rumeurs selon lesquelles le nouveau film du chanteur My Policeman commencera la production dans le même studio où Jason travaille actuellement.







(Image: Getty Images)



On pensait que la réalisatrice de Boooksmart, Olivia, restait avec Harry dans sa maison temporaire de Los Angeles après avoir été aperçue en train de déplacer un certain nombre d’effets personnels dans l’immense manoir avant la Saint-Valentin.

Il y a quelques semaines, Olivia a rendu un hommage éclatant au chanteur de Watermelon Sugar sur Instagram.

La cinéaste a partagé son admiration pour Harry, qui a pris une banquette arrière pour permettre à l’actrice principale Florence Pugh de «briller».

Partageant un cliché franc d’Harry assis dans une voiture d’époque sur le plateau, Olivia a jailli: «Fait peu connu: la plupart des acteurs masculins ne veulent pas jouer de second rôle dans des films dirigés par des femmes.

«L’industrie les a amenés à croire que cela réduisait leur pouvoir (c’est-à-dire leur valeur financière) d’accepter ces rôles, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il est si difficile d’obtenir du financement pour des films axés sur des histoires féminines.