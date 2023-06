La petite amie de Deion Sanders dit que la chirurgie du caillot sanguin du Colorado HC a réussi

L’entraîneur-chef du Colorado, Deion Sanders, a subi une intervention chirurgicale réussie vendredi pour un caillot de sang dans chaque jambe, selon un post Instagram vendredi soir de sa petite amie Tracey Edmonds.

Edmonds a posté une photo contenant les mots « Ne doutez jamais du pouvoir de la prière » et a ajouté une légende révélant que Sanders « se reposait et allait très bien ».

« Nous sommes si reconnaissants pour le pouvoir de guérison de Dieu et de tous nos guerriers de prière ! » Edmonds a écrit. « Ce fut une journée longue mais réussie ! #CoachPrime @deionsanders se repose et se porte bien après son opération ! Merci Seigneur ! Merci Fam ! Nous vous aimons ! »

La nouvelle de la procédure imminente de Coach Prime a commencé à se répandre jeudi après que Pat McAfee a discuté de ce qu’on appelait une chirurgie d’urgence sur son podcast avec le demi défensif de longue date de la NFL, Adam Jones.

Plus tard dans la journée, Sanders a posté une vidéo pour clarifier: « Il est temps que le cheval parle. Vous avez entendu tout le monde, mais vous ne l’aviez pas entendu de moi. »

Sanders a expliqué dans le vidéo sur YouTube que son médecin a trouvé un caillot de sang dans les deux jambes, dont un dans sa cuisse gauche. Il a du mal avec le pied gauche depuis qu’il a été amputé de deux orteils en 2021 en raison de problèmes de caillots sanguins à Jackson State.

Il a dit que deux de ses trois orteils restants sur ce pied étaient ce qu’il appelait des « orteils en marteau », une condition où il y a une courbure atypique dans l’articulation médiane.

La procédure qu’il subit vendredi est « d’essayer d’obtenir ces caillots afin que je puisse avoir une bonne circulation sanguine dans la jambe afin qu’ils puissent réparer les orteils. C’est ce qui se passe. »

La semaine dernière, Sanders a révélé qu’il pourrait perdre son pied gauche en raison de problèmes de circulation. Sanders a permis aux équipes de tournage de « Thee Pregame Show » de filmer une réunion avec son équipe médicale à l’Université du Colorado, où il se prépare pour sa première saison en tant qu’entraîneur de football en chef.

Jeudi, Sanders a déclaré: « Il n’est pas question d’amputation. Il n’est absolument pas question de cela. »

Sanders a ri en racontant une histoire à propos de quelqu’un qui lui avait dit qu’il avait un remède pour faire repousser tous ses orteils. Il a ensuite remercié tout le monde pour leur soutien et leurs bons vœux.

« Je ne vais nulle part parce que nous arrivons », a déclaré Sanders. « J’essaie juste de mettre tout cela au clair. Donc, quand je marche sur cette ligne de touche, et que je marche ma marche, parce que je vais parler de mon discours, que je vais marcher ma marche. … Je t’apprécie . Vraiment. »

L’intérêt pour le football du Colorado a monté en flèche depuis que Sanders a été embauché en décembre dernier pour redresser les Buffaloes après une saison 1-11 en 2022. Le Colorado a vendu son attribution de billets de saison, marquant la première fois que cela se produit depuis 1996.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

