La petite amie de Cristiano Ronaldo s’intéresse au manager du Portugal

Cristiano Ronaldo a continué à battre des records à gauche et à droite dans le monde du football depuis qu’il a fait ses débuts en club et en national. La plupart des débats sur le meilleur joueur du monde sont incomplets sans mentionner Ronaldo.

Alors que la star portugaise possède toujours une grande aura et des niveaux de forme physique de pointe, il y a eu une certaine controverse concernant les déclarations qu’il a faites sur le terrain ainsi que son temps de jeu. Le joueur de 37 ans n’a pas commencé le match des huitièmes de finale contre la Suisse, ce qui a amené certains à croire qu’il pourrait y avoir un droit entre eux.

Georgina Rodriguez a fait part de sa consternation face à cette décision avec une publication sur Instagram sous-titrée

« Félicitations Portugal. Pendant que les 11 joueurs chantaient l’hymne, tous les buts étaient placés sur vous. Quel dommage qu’il n’ait pas pu profiter du meilleur joueur du monde pendant 90 minutes. Les fans n’ont pas cessé de vous revendiquer et de crier votre nom. J’espère que Dieu et votre cher ami Fernando se tiennent la main et nous font vibrer une nuit de plus.

Ronaldo a commencé les matchs contre le Ghana, l’Uruguay et la Corée du Sud mais a dû se contenter d’une position sur le banc lors de leur match crucial contre la Suisse. Cela a peut-être soulevé plusieurs sourcils, mais Goncalo Ramos a réussi un coup du chapeau éblouissant pour s’assurer que les projecteurs étaient sur lui.

Pepe s’est également inscrit sur la feuille de match après une tête habilement guidée à la 33e minute. Raphael Guerreiro et Rafael Leao ont également rejoint la fête alors que l’équipe nationale portugaise a battu la Suisse 6-1.

Après la victoire, interrogé sur Ronaldo, Fernando Santos a déclaré

“J’ai une relation très étroite avec lui – je l’ai toujours, je le connais depuis qu’il a 19 ans………Je considérerai toujours dans mon rôle qu’il est un joueur important à avoir dans l’équipe.”

Le fait que Cristiano Ronaldo joue toujours au niveau élite à 37 ans est une énorme réussite en soi. L’ancienne star du Real Madrid a disputé 195 matchs dans toutes les compétitions pour le Portugal à ce jour. Pendant ce temps, il a réussi à marquer 118 buts et enregistré 43 passes décisives.

Il a eu une contribution majeure pour l’équipe nationale à la fois sur et hors du terrain. Cette équipe portugaise s’annonce désormais comme une équipe très dynamique avec Joao Felix, Goncalo Ramos ainsi que Bruno Fernandes.

Cette équipe portugaise a montré qu’elle pouvait être une menace. Ils affronteront le Maroc en quarts de finale le 10 décembre. Cette équipe du Portugal a montré qu’elle pouvait être impitoyable en attaque avec et sans Ronaldo. Il sera intéressant de voir s’il sera dans le onze de départ contre les Marocains.

