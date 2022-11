La petite amie de Chris Moyles s’ouvre sur ce qu’il aime vraiment hors caméra alors qu’elle arrive à l’aéroport de Brisbane

La petite amie de CHRIS MOYLES, Tiffany Austin, s’est confiée sur le côté « plus calme » de la légende de la radio après avoir atterri en Australie pour le soutenir dans I’m A Celebrity… Get Me Out of Here !

La talent manager, qui a commencé à sortir avec Chris, 48 ​​ans, en 2015, a révélé comment il y a la “radio Chris” et celle qu’elle connaît et aime.

Chris a participé à I'm A Celeb cette année

Tiffany est la première de la famille et des amis à arriver en Australie et séjourne à l’hôtel cinq étoiles JW Marriott sur la Gold Coast avant la finale.

Parlant au Sun de voir Chris dans la jungle, elle a déclaré: “Je pense vraiment que Chris est lui-même.

«Il y a un Chris que les gens connaissent et celui que je sais que vous voyez maintenant. Celui de la maison est beaucoup plus calme.

Pendant ce temps, Tiffany, qui est également la responsable quotidienne de Boy George, 61 ans, a révélé comment le public voyait l’authentique chanteur du Culture Club dans le camp.

Lorsqu’on lui a demandé si les téléspectateurs voyaient les « vrais » Boy George et Chris, elle a ajouté : « Tout à fait.

“Chris est le Chris le plus silencieux hors des ondes et George est le George qui chante, très spirituel, quelqu’un qui aime se retirer et avoir son propre temps.”

Pendant ce temps, Tiffany a déclaré qu’elle était préoccupée par le fait que Chris fasse des essais Bushtucker après avoir été voté par le public pour entreprendre son deuxième essai Bushtucker de la série.

Elle a déclaré: «Cela fait partie de l’expérience de faire le spectacle, mais je suis inquiète pour lui, évidemment, mais cela fait partie du fait d’être dans le spectacle, il doit vivre cela.





“C’est merveilleux qu’il puisse aussi obtenir du temps d’antenne.”

Mais Tiffany a admis que le DJ de Radio X lui manquait et la faisait rire dans leur maison du nord de Londres.

Parlant de ce qui lui a le plus manqué pendant qu’il était dans la jungle, elle a déclaré: “Il me fait rire – il me fait rire tous les jours.”

Chris a également envoyé des messages cryptés à Tiffany dans la jungle et a été repéré avec la lettre T sur son chapeau.

Cela survient après qu’un Chris furieux a ajouté à la montée des tensions dans le camp en accusant Boy George de vol dans l’épisode d’hier soir.

L’ancienne star de Radio 1 a été vue en colère ce soir après avoir découvert que sa serviette s’était à nouveau promenée.



Elle s'est ouverte sur un côté "plus calme" à Chris dans les coulisses de l'émission

Tiffany est également la gérante quotidienne de Boy George

Chris et Tiffany ont commencé à se fréquenter en 2015