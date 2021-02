La star de Bachelor Nation, qui héberge actuellement Matt James‘saison historique de Le célibataire, puis s’est directement excusé auprès des gens que ses paroles blessaient. « A la communauté noire, à la communauté BIPOC: je suis vraiment désolé », a-t-il écrit. «Mes paroles étaient nuisibles. J’écoute, et je m’excuse vraiment de mon ignorance et de la douleur qu’elle vous a causée.

Il a ajouté: «Je tiens à remercier sincèrement les gens de ces communautés avec qui j’ai eu des conversations éclairantes ces derniers jours, et je suis très reconnaissant à ceux qui ont tendu la main pour m’aider sur mon chemin vers anti-racisme. »

Chris a noté qu’après beaucoup de réflexion, il estime qu’il est préférable de quitter temporairement la franchise ABC.

« La saison historique de Le célibataire ne doit pas être gâché ou éclipsé par mes erreurs ou atténué par mes actions », a-t-il expliqué.« À cette fin, j’ai consulté Warner Bros. et ABC et je me retirerai pendant un certain temps et je ne me joindrai pas à la Après la rose finale spécial. »

Selon une source, Chris « apparaîtra dans les épisodes restants de cette saison, qui ont été tournés fin 2020. »

« Il apparaîtra également à Les femmes disent tout épisode du 1er mars, qui a été pré-enregistré plus tôt ce mois-ci à Los Angeles », note la source, ajoutant:« Le Après la rose finale special n’a pas encore été filmé, et des détails supplémentaires seront partagés ultérieurement. «

On ne sait pas si Chris sera remplacé pour Le célibataire spécial et combien de temps sa sortie durera.