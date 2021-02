La petite amie de CHRIS Harrison lui a reproché d’avoir «tort» de «défendre le racisme» après que l’animateur de Bachelor eut révélé qu’il «se retirait» de l’émission.

Lauren Zima, qui sort avec la star de la télévision depuis 2018, a publié une déclaration détaillant ses réflexions sur la situation, la qualifiant de «décevante».

Le correspondant de Entertainment Tonight a écrit sur Instagram: «Ce que Chris a dit était faux et décevant. Défendre le racisme ne peut jamais arriver.

«La responsabilité passe avant tout, la suite est l’apprentissage et la croissance.»

Les sentiments du joueur de 33 ans sont venus après que Chris ait initialement pris congé de l’émission cette semaine pour avoir «excusé» le comportement «insensible à la race» d’un ancien concurrent.

Chris, 49 ans, a ensuite annoncé samedi qu’il serait s’éloigner de la franchise de rencontres ABC réalité, qu’il héberge depuis le début de sa diffusion en 2002.

Il ne fera pas non plus partie de la spéciale After the Rose à la fin de la saison en cours de The Bachelor.

Il a déclaré: « En excusant le racisme historique, je l’ai défendu. J’ai invoqué le terme » police réveillée « , ce qui est inacceptable. J’ai honte de ma non-information. J’avais tort. »

Le contrecoup est survenu cette semaine après une interview supplémentaire avec Rachel Lindsay.

Dans ce document, il a demandé aux fans de donner à la candidate actuelle Rachael Kirkconnell « un peu de grâce, un peu de compréhension, un peu de compassion » après qu’il soit sorti que elle a déjà assisté à une soirée universitaire sur le thème des plantations en 2018 et aurait «aimé» les publications sur les réseaux sociaux insensibles au racisme.

Il a dit: «J’ai vu des trucs en ligne… encore une fois, ce truc de ‘juge, jury, bourreau’ où les gens déchirent juste la vie de cette fille.

«Et plonger dans… le record de vote de ses parents… c’est incroyablement alarmant de regarder ça!»

Mais l’interview a conduit Rachel, qui était la première Bachelorette noire, à dire plus tard elle veut quitter le spectacle une fois ses obligations contractuelles terminées.

Rachel, 35 ans, a déclaré sur son podcast Higher Learning: «Je n’en peux plus. Je suis lié contractuellement à certains égards. Mais quand c’est fini, je le suis aussi. Je ne peux plus le faire.

Des membres Bachelor et Bachelorette se sont également manifestés, affirmant qu’ils «s’unissaient pour dénoncer les comportements racistes».

Ils ont posté des messages collectifs en réponse aux événements qui se sont déroulés cette semaine.

Comme Chris, Rachael a également présenté des excuses cette semaine.

Elle a déclaré: «À un moment donné, je n’ai pas reconnu à quel point mes actions étaient offensantes et racistes, mais cela ne les excuse pas.

« Mon âge ou le moment où cela s’est produit n’excuse rien. Ils ne sont ni acceptables ni corrects en aucun sens. J’étais ignorant, mais mon ignorance était raciste. »

La cousine de 24 ans, Anastasia, a insisté Rachael n’est absolument « pas raciste » lors d’une interview exclusive avec The Sun, bien qu’elle ait qualifié les photos de «difficiles à défendre».

Le contrecoup intense a a fait «un énorme tribut» à la star de télé-réalité car ses parents sont également dans un «état mental terrible» en raison de commentaires durs et même de menaces de mort qu’elle continue de recevoir.

La saison en cours de l’émission de longue date d’ABC met en vedette Matt James, le premier «Bachelor» noir.