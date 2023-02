La petite amie de Brad Pitt, Ines De Ramon, porte des fleurs le jour de la Saint-Valentin – Hollywood Life

Voir la galerie





Inès de Ramon clairement passé une fantastique Saint-Valentin. Le directeur de la bijouterie, 30 ans, a été aperçu en train de traverser Los Angeles avec un bouquet de fleurs extravagant dans un simple vase blanc le mardi 14 février. Ines, qui aurait fréquenté Brad Pitt avait un énorme sourire sur son visage alors qu’elle marchait avec les belles fleurs roses dans ses mains.

Ines portait un haut noir et un jean avec des bottes en quittant le travail. Elle avait un énorme sourire alors qu’elle arborait également une paire de lunettes de soleil. Outre les belles fleurs roses, elle portait également un sac à main noir et une baguette. Bien qu’il ne soit pas clair que les fleurs proviennent de Brad, 59 ans, on l’a vue s’approcher très près du Club de combat acteur ces derniers mois.

Brad et Ines, qui était auparavant marié à Journal de vampire acteur Paul Wesley, ont déclenché des rumeurs d’amour pour la première fois lorsqu’ils ont été vus ensemble à un bono concert en novembre 2022, et même s’il y a un grand écart d’âge entre eux, une source proche du couple a révélé que ce “n’est un problème pour aucun d’eux” de Nous hebdomadaire en janvier. “Leur relation est confortable et ludique”, ont-ils déclaré.

Plus tôt dans l’année, le nouveau couple a sonné en 2023 avec des vacances romantiques à Cabo San Lucas au Mexique. Pendant l’escapade, des photos d’eux allongés sur la plage et prenant un bain de soleil ensemble ont montré qu’ils passaient un moment merveilleux lors de leur voyage du Nouvel An.

Depuis que le couple a commencé à se voir, un initié proche de l’acteur a révélé à HollywoodLa Vie exclusivement qu’ils sont déjà éperdument amoureux l’un de l’autre. “Brad est amoureux d’Ines et a toujours hâte de passer le plus de temps possible avec elle”, a déclaré la source. “Ines a clairement indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’un homme dans sa vie à moins qu’il n’apporte une énergie positive que Brad respecte. Brad sait à quel point Ines est talentueuse, en particulier lorsqu’il s’agit de son œil pour les bijoux et l’image de marque.

