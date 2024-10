La petite amie de Bill Belichick, 24 ans, partage des photos de leur été

Ce fut tout sauf un été cruel pour Jordon Hudson et Bill Belichick !

L’ancienne pom-pom girl de 24 ans a officialisé sa relation avec Belichick, 72 ans, sur Instagram le dimanche 6 octobre avec un carrousel d’images des aventures estivales du couple – et sur une photo, l’ancien entraîneur de la NFL arbore des produits Taylor Swift !

Hudson posté un long carrousel sur Instagram qui a commencé par un selfie de l’ancienne de la Bridgewater State University, sous-titré son message, « ~Summation of Summer~ ».

La troisième photo dans le message d’Hudson la montre avec Belichick – portant une chemise de la tournée Eras de Swift, à laquelle il a participé en juillet aux côtés du petit ami de Swift, Travis Kelce, et du quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes à Amsterdam – souriant alors que le soleil se couche derrière eux.

Bill Belichick et sa petite amie Jordan Hudson.

Jordan Hudson/Instagram



L’ancien entraîneur des Patriots apparaît également sur des photos avec Hudson au-dessus d’un paysage urbain et sur une autre qui montre le couple se souriant sur une vue luxuriante sur l’océan.

Bill Belichick et sa petite amie Jordan Hudson.

Jordan Hudson/Instagram



Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des nouvelles juteuses sur les célébrités aux histoires d’intérêt humain captivantes.

Hudson a également partagé quelques photos en solo de Belichick dans son message – dont une de lui escaladant un rocher avec une canne et une autre du vainqueur du Super Bowl portant un ensemble de clubs le long du club de golf de Sankaty Head dans le Massachusetts.

Bill Belichick.

Jordan Hudson/Instagram



En juin, PEOPLE a confirmé que Belichick et Hudson se fréquentaient depuis plus d’un an. TMZ a été le premier à annoncer la nouvelle de la romance de Belichick et Hudson avant que le couple ne soit rendu public.

En septembre 2023, lui et sa petite amie de longue date Linda Holliday ont décidé de démissionner après 16 ans de vie commune.

La romance de Belichick – et son écart d’âge – est devenue un sujet de discussion majeur pour ses anciens joueurs Tom Brady et Rob Gronkowski lors de l’émission spéciale en direct de Netflix, Le meilleur rôti de tous les temps : Tom Brady en mai. Les deux anciennes stars de la NFL ont fait des blagues sur la petite amie plus jeune de leur entraîneur pendant l’émission, Gronkowski plaisantant : « Coach, vous parliez de Foxborough High School quand nous étions nuls… Mais maintenant je sais pourquoi vous étiez si obsédé par Foxborough High. École : tu cherchais ta nouvelle petite amie ! »

Brady s’est également moqué de la relation entre Belichick et Hudson, faisant référence aux images de sécurité divulguées de Belichick qui s’était faufilé auparavant hors de la maison d’Hudson. « Quand quelqu’un me demandait quelle bague était ma préférée, je répondais : ‘La suivante' », a déclaré Brady.

« Maintenant que je suis à la retraite, ma préférée est cette caméra Ring qui a filmé l’entraîneur Belichick en train de sortir furtivement de la maison de cette pauvre fille à 6 heures du matin il y a quelques mois. »