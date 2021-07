La petite amie d’Arjun Rampal, Gabriella Demetriades, se souvient avoir été humiliée

Gabriella Demetriades, partenaire du mannequin et acteur Arjun Rampal, a récemment expliqué qu’elle faisait face à la honte corporelle au cours de ses premiers jours en tant que mannequin. Rappelant ses années de mannequinat, Gabriella Demetriades a déclaré que l’industrie de la mode n’était pas aussi diversifiée à l’époque qu’elle l’est aujourd’hui.

Lors d’une session Instagram « Ask Me Anything » jeudi, lorsqu’un fan a demandé à Gabriella Demetriades : « Avez-vous déjà eu du mal avec votre confiance/image corporelle ? Des conseils ? » Elle a répondu honnêtement et a écrit: « Oui, malheureusement, l’industrie de la mode n’était pas aussi diversifiée qu’aujourd’hui. On me disait tout le temps que je ne suis pas assez grande, mes hanches sont trop grandes, mes cuisses trop épaisses, en gros peu importe ils n’aimaient pas. Il m’a fallu beaucoup de temps pour ne pas mettre ma valeur sur ces choses. «

Quand un autre fan lui a demandé : « Ta peau est si parfaite, si saine, quel est ton secret ? Tout en donnant un meilleur aperçu de son visage, Gabriella a écrit : « J’ai encore une certaine pigmentation due à la grossesse, mais je ne ressens pas d’alcool, beaucoup de sommeil et d’exercice et une bonne routine (lavage du visage, crème solaire, crème hydratante au besoin et beaucoup de La vitamine C) m’a vraiment aidé. »

Elle a également partagé ses photos préférées avec Arjun Kapoor lorsqu’un fan le lui a demandé.

Lorsqu’un fan lui a demandé la chose la plus drôle que son fils Arik ait jamais faite, elle a partagé un clip du petit tenant un essuie-glace à la main et nettoyant le sol. Elle a écrit: « Il me divertit constamment. »

En répondant à un fan qui lui a demandé comment elle avait perdu du poids pendant la grossesse en se référant à un article qui déclarait qu’elle avait perdu le poids après la grossesse dans les 12 jours suivant l’accouchement, Gabriella a répondu en disant que ce n’était pas vrai. Elle a mentionné qu’il lui avait fallu 2 ans pour qu’elle atteigne son poids d’origine, beaucoup de patience et de travail acharné, tout en étant bien et en appréciant le processus.

Arjun et Gabriella avaient accueilli leur fils Arik en juillet 2019. Arjun avait annoncé la grossesse de Gabriella en avril de la même année.