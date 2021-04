LA petite amie du tragique Archie Lyndhurst l’a salué comme « une fois dans sa vie » dans un hommage déchirant après sa mort l’année dernière d’une hémorragie cérébrale.

Nethra Tilakumara a rendu hommage à Archie – le fils de l’acteur Nicholas Lyndhurst – à l’occasion de ce qui aurait été leur deuxième anniversaire, affirmant qu’il avait «complètement changé» sa vie et «tout pour le mieux».

Seules la star de Fools and Horses, Nicholas et sa femme Lucy, ont été dévastées lorsque leur fils unique est mort dans son sommeil en septembre 2020 à l’âge de 19 ans seulement.

Il avait souffert d’une hémorragie cérébrale causée par une leucémie lymphoblastique aiguë.

Mais cette semaine, sa petite amie Nethra, 21 ans, s’est souvenue de leur anniversaire sur sa page Instagram.

Elle a écrit: «À ma meilleure amie, Joyeux anniversaire de 2 ans, mon amour.

«Archie, quand je t’ai rencontré, ma vie a complètement changé et tout pour le mieux.

«Tu es un genre de garçon unique… et je ne peux pas croire ma chance, que je t’ai trouvé. Je ne peux vraiment pas.

«Je n’ai souhaité que tant d’années de plus et tout ce que je peux dire, c’est que quand vous savez, vous savez – et je l’ai fait.

«Merci de m’avoir fait rire depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, Dieu merci, j’ai trouvé un garçon qui pouvait supporter mes ronflements.

«Tout a toujours été une aventure, tout était toujours amusant avec toi, être avec toi, c’était être à la maison.

«Te regarder dans une pièce remplie de monde, c’était juste voir chez soi. Tu étais ma maison. Merci de m’aimer inconditionnellement et merci de faire de moi une meilleure personne.

«Je ne rencontrerai plus jamais un jeune homme aussi beau, doux, incroyablement gentil, érudit, attentionné et incroyablement talentueux… oh et aussi très drôle – et je ne suis pas la première ou la dernière personne à dire cela.

«Le 12 avril, le jour que je chérirai pour le reste de ma vie. Heureux beau garçon de 2 ans, je t’aime.

«Je suis tellement content de vous avoir trouvé et je vous retrouverai un jour…»

L’hommage déchirant à l’occasion de ce qui aurait été leur deuxième anniversaire intervient après que la mère d’Archie, Lucy, ait publié une publication Instagram tout aussi déchirante à Archie lors de sa première fête des mères sans son garçon.

Posant une photo de lui en train de se nettoyer les dents quand il était enfant, elle a déclaré: «Mon très cher garçon chéri. Passer aujourd’hui sans vous est la chose la plus difficile qui soit.

«Tu me manques à chaque minute de chaque jour. Je ne cesserai jamais de t’aimer. Jamais. Merci de m’avoir fait une momie. C’était la meilleure aventure que j’aie jamais eue.

«Vous ne m’avez jamais empêché de sourire. Merci pour tous ces beaux moments heureux. Je vous serai à jamais redevable.

«Tu m’apprends tous les jours à être une meilleure personne. Je t’aime aujourd’hui, demain et toujours. Tout mon amour, ta maman dévouée.

Nicholas, qui a joué Rodney dans la série à succès, a épousé l’ancienne danseuse de ballet Lucy en 1999.

Archie est né en octobre 2000 mais à l’insu de sa famille, il souffrait de leucémie au moment de sa mort.

Il est mort dans son sommeil d’une hémorragie cérébrale provoquée par la maladie.

Lucy a déclaré que son mari et elle avaient été assurés par le médecin qui leur a expliqué les résultats de l’autopsie que « personne n’aurait pu faire quoi que ce soit, car Archie ne montrait aucun signe de maladie. »

Elle a dit que ce n’était « pas la leucémie telle que nous la connaissons » et que aiguë en termes médicaux signifiait « rapide ».

Et elle a ajouté à l’époque: « C’est très rare et environ 800 personnes seulement en meurent chaque année. »

Elle a également déclaré que Nethra était « l’amour de sa vie », ajoutant: « La vie est fragile, précieuse et parfois incroyablement cruelle. »

Archie a commencé sa carrière d’acteur à la Sylvia Young Theatre School à l’âge de 10 ans et était surtout connu pour jouer Ollie Coulton dans l’émission humoristique de CBBC So Awkward – qui présentait également Nethra.

