La petite amie d’Al Pacino, Noor Alfalah, sur Coffee Run: Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : The Daily Stardust / BACKGRID

Nour Alfalah on aurait dit qu’elle était de retour aux affaires lors d’une course au café vendredi deux semaines seulement après avoir accueilli son premier enfant avec Al Pacino. La superbe productrice, 29 ans, a été repérée à Beverly Hills alors qu’elle semblait être dans une conversation sérieuse sur son téléphone portable. Portant un ensemble chic entièrement noir et portant sa boisson glacée, Noor était le moment dans la ville tony de Los Angeles.

La nouvelle maman s’est promenée le long du trottoir dans une paire de claquettes en cuir noir et a ajouté un ensemble de nuances de créateurs à son look avant-gardiste. Alors que le vent soufflait sur ses mèches de corbeau, Noor avait l’air de sortir de la couverture d’un magazine.

La sortie intervient juste une semaine après que Noor et Al aient été photographiés quittant le Sunset Tower Hotel à West Hollywood. Et la nuit de rendez-vous est survenue cinq jours seulement après l’annonce de la nouvelle selon laquelle Al et Noor avaient accueilli un petit garçon nommé romain. À 83 ans, c’était le quatrième enfant d’Al, et le bébé n’aurait pas été prévu. « C’était une surprise totale » MTZ signalé.

En plus de son nouveau paquet de joie, l’acteur oscarisé partage également des jumeaux de 22 ans Antoine et Olivier avec ex Beverly D’Angeloet fille Julie Marie33 ans, avec son ex-compagne, coach par intérim Jean Tarrant.

Pendant ce temps, Noor, qui travaille comme productrice depuis l’obtention de son diplôme de la Cinematic School of Arts de l’Université de Californie du Sud, a d’abord été reconnue lorsqu’elle a commencé à sortir avec le légendaire leader des Rolling Stones. Mick Jagger.

La romance brûlante de Noor et Al a commencé en avril 2022 quand ils se sont retrouvés au milieu de rumeurs de romance tourbillonnantes. Le moulin à spéculation s’est accéléré lorsque des instantanés du duo en train de dîner ensemble ont fait surface, mettant le feu à Internet. Des sources ont dit Page 6 l’année dernière que ce duo dynamique avait gardé leur amour secret depuis le premier coup de la pandémie.

