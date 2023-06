La petite amie d’Al Pacino, 29 ans : Qui est Noor Alfalah ?

Al Pacino et sa petite amie, Noor Alfallah, ont fait la une des journaux cette semaine lorsqu’un représentant de la star du « Parrain » a confirmé que Pacino accueillait son quatrième enfant à 83 ans.

Alfalah et Pacino sont liés depuis 2022, et la jeune femme de 29 ans a fait ses débuts sur Instagram avec Pacino en avril alors qu’ils parcouraient la galerie d’art d’un ami à New York.

Avant Pacino, Alfalla était auparavant lié à Mick Jagger et au milliardaire Nicholas Berggruen.

Voici ce qu’il faut savoir sur Noor Alfalah.

Elle travaille dans l’industrie du divertissement

Alfalah est un producteur de films et a signé un accord avec Imagine Entertainment en 2021, selon Deadline.

AL PACINO, 83 ANS, A DEMANDÉ À NOOR ALFALLAH, 29 ANS, UN TEST DE PATERNITÉ SUR LES DOUTES QU’IL ÉTAIT LE PÈRE: RAPPORT

Avant de conclure cet accord, Alfalah était vice-président de Lynda Obst Productions chez Sony, a rapporté le média. Elle a obtenu son diplôme de premier cycle de l’USC School of Cinematic Arts et son diplôme d’études supérieures de l’UCLA en production cinématographique et télévisuelle.

Après ses diplômes de licence et de maîtrise, elle a produit un court métrage, « La Petit Mort », qui a été nominé au Beverly Hills Film Festival et au HollyShorts Film Festival, a rapporté le média.

Selon sa biographie IMDb, elle a produit un court métrage télévisé, « Brosa Nostra », en 2018. Elle est également impliquée dans le prochain film « Billy Knight » – qui met en vedette Pacino – selon le site Web.

Son premier enfant est avec Pacino

Ce sera le premier enfant d’Alfallah, selon le magazine People.

Une source a déclaré jeudi à TMZ que Pacino n’était pas au courant qu’Alfallah – qui est maintenant enceinte de huit mois – était enceinte jusqu’à il y a deux mois.

L’acteur légendaire n’aurait pas cru que le bébé était le sien au début et aurait demandé un test de paternité, a rapporté le média. Alfalah a volontairement passé le test, qui a statué que Pacino était bien le père.

Alfalah est sorti avec d’autres stars d’Hollywood

Alfalah était liée à Mick Jagger avant sa relation avec Pacino.

Selon E! News, le couple s’est séparé en 2018. Le leader des Rolling Stones avait 74 ans à l’époque et Alfalah avait 22 ans.

« Nos âges n’avaient pas d’importance pour moi », avait-elle déclaré à Hello Magazine à l’époque. « Le cœur ne sait pas ce qu’il voit, il ne sait que ce qu’il ressent. C’était ma première relation sérieuse, mais ce fut un moment heureux pour moi. »

Elle a également été impliquée avec le milliardaire Nicolas Berggruen, aujourd’hui âgé de 61 ans.

En août 2018, Alfalah s’est rendu sur Instagram pour célébrer l’anniversaire de Berggruen. « Joyeux anniversaire Nicolas ! Mon partenaire dans le crime ! Je vous souhaite beaucoup d’autres à venir ! Tellement heureux de pouvoir célébrer avec vous ! » elle a légendé un instantané de la paire.

Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles elle aurait eu une relation amoureuse avec Clint Eastwood, aujourd’hui âgé de 93 ans, mais Alfalah a mis fin à ces rumeurs au Daily Mail après que le couple ait été photographié ensemble en 2019.

« Il n’y a pas de relation, nous ne sortons pas ensemble », avait-elle déclaré à l’époque. « Nous sommes des amis de la famille, et ma famille était là et c’est tout. Mes parents étaient là, d’autres amis étaient là. Croyez-moi, il n’y a pas de relation. »

Elle a des amis célèbres

Depuis qu’Alfallah travaille dans l’industrie du divertissement, il n’est pas surprenant qu’elle soit amie avec des visages célèbres.

Dispersées sur son fil Instagram, des photos de célébrités de haut niveau, dont Timothée Chalamet, Courtney Love et le producteur de « Pirates des Caraïbes », Brian Grazer.

Alfalah est l’aîné des quatre

Alfallah a trois frères et sœurs plus jeunes : les sœurs Remi et Sophia, et son frère, Nasser.

Alfalah a même travaillé avec sa sœur, Remi, professionnellement dans le passé. Selon Deadline, les frères et sœurs ont conclu un accord de production global avec Imagine Entertainment. Selon le point de vente, Remi a travaillé comme assistant personnel de Lorne Michaels sur « Saturday Night Live ».

Alfalah présente souvent sa famille sur les réseaux sociaux. Son message le plus récent était un hommage à la fête des mères. « Bonne fête des mères, je t’aime! » Alfalah a écrit à côté d’une photo du duo mère-fille.