La petite amie d’AJ Pritchard dit que les menaces de mort de ses fans la laissent “ terrifiée ”

La petite amie d’AJ Pritchard, Abbie Quinnen, a révélé que les menaces de mort qu’elle a reçues de ses fans obsédés l’ont laissée «terrifiée».

La danseuse a dit qu’elle avait plus de haine que jamais depuis que son partenaire danseur de salon est entré dans I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here !.

Abbie, 23 ans, a déclaré au Mirror: “Parce qu’il est aux yeux du public et que tout le monde regarde I’m a Celebrity, il y a certainement plus d’abus.

«Tout le monde aime AJ et veut qu’il soit LEUR petit ami.

«J’ai beaucoup de mal à lire les commentaires que je reçois sur les réseaux sociaux. AJ m’a beaucoup soutenu et m’a dit de ne pas le lire. J’essaie de rester vraiment positif car je sais combien de bonheur il apporte à beaucoup de gens, ce qui me rend vraiment heureux ».







(Image: INSTAGRAM)



Elle a ajouté à propos des menaces de mort dégoûtantes: “C’est fou que certaines personnes aient cette tendance et qu’elles veuillent ruiner la vie des gens.”

Le couple est ensemble depuis mai 2018.

Sa mère a récemment critiqué les rumeurs selon lesquelles son fils serait gay et a admis qu’AJ et Abbie étaient «faits l’un pour l’autre».







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Elle a déclaré au Sun: “Je peux vous dire que mon AJ n’est pas gay à 100%.

«Abbie est merveilleuse et permet aux gens d’être qui ils sont et est une femme magnifique et talentueuse.

“Dans l’état actuel des choses, Abbie et AJ sont très bien adaptés, ils s’entendent extrêmement bien ensemble. Bien s’entendre est un euphémisme – en ce moment, Abbie et AJ sont l’un pour l’autre pour toujours.”







(Image: Abbie Quinnen / Instagram)



Il semble qu’Abbie encourage son petit ami en regardant l’émission de cette année depuis chez elle.

Et il semble qu’AJ soit un favori des fans de la série de téléréalité, car il a toute une armée de fans qui le regardent dans l’émission de télévision.

* I’m A Celebrity continue ce soir à 21h sur ITV.

