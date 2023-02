La petite amie d’Adil Durrani, Tanu, réagit aux allégations de Rakhi Sawant, les internautes disent “jhoothi ​​ka jhooth dikh raha hai”

La reine de la télévision Rakhi Sawant, qui a fait la une des journaux en raison de sa vie personnelle, a reproché à une fille nommée Tanu d’avoir gâché sa vie conjugale avec Adil Durrani. Elle a même affirmé que Tanu était enceinte.

Tanu, mercredi, a comparu devant les médias et a réagi aux allégations de Rakhi. Dans le clip, on peut l’entendre dire “vo toh Modi ji ko bhi bhaut kuch bolti hai (elle parle même de PM Modi)”. Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « Ye batak kon hai ». Le deuxième a dit: «Pourquoi tant d’importance est accordée à cette dame. Elle profite de la vedette qu’elle n’aurait pas eue autrement.









Un autre a dit : « Shakal per jhoothi ​​ka jhooth dikhraha hai ». Le quatrième a dit: “Rakhi n ye dono k lèvres similaires hai.” Le cinquième a dit: “Kitni bekar lg rhi h rakhi sois comme tu as dit hothon vali chudail mera ghr kha gyi.” Le sixième a dit: “Ye jhoothi ​​h.” La septième personne a mentionné, “Rakhi ne célèbre kar diya dono ko.”

Dimanche, Rakhi a fait une révélation choquante et a déclaré que la petite amie d’Adil, Tanu, était enceinte et c’est pourquoi son mari l’épousera après sa sortie de prison. Rakhi a également mentionné qu’elle était choquée après avoir appris que Tanu était enceinte. La vidéo, partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Regarder la vidéo:

Pour les non-initiés, selon les médias, l’affaire d’Adil a commencé lorsque Rakhi était à l’intérieur de la maison Bigg Boss Marathi. Rakhi a appris la nouvelle petite amie d’Adil lorsqu’elle est sortie de la maison controversée après cinq semaines. Pendant ce temps, les photos d’Adil Durrani et de sa petite amie deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Selon le profil Instagram de Tanu, elle est mannequin de profession et compte plus de 608 000 abonnés. Elle est assez célèbre sur les réseaux sociaux et a également figuré dans certains albums de musique.

Rakhi Sawant a déposé une FIR contre son mari alléguant qu’il lui a pris de l’argent et des bijoux. Alors qu’il parlait aux médias à l’extérieur du poste de police de Mumbai à Oshiwara, Rakhi a déclaré : « Il est venu me battre à la maison le matin, j’ai immédiatement appelé la police. Il se rend fréquemment chez moi et me menace. et j’avais peur. Il a dit que tu m’avais diffamé dans les médias.

