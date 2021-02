Dustin Diamond avait sa petite amie au cœur brisé à ses côtés alors qu’il perdait sa bataille contre le cancer.

La star de Saved By The Bell, qui jouait Screech Powers, est décédée tragiquement lundi à l’âge de 44 ans. On lui avait diagnostiqué un carcinome à petites cellules de stade 4 il y a quelques semaines à peine.

Mais son manager Roger Paul a confirmé qu’il n’était pas seul dans ses dernières heures – disant à People que sa petite amie Tash Jules était avec lui.

C’était Tash qui avait convaincu Dustin d’aller à l’hôpital après avoir trouvé une bosse sur son cou mais l’ignorait.

Roger a déclaré à la publication: « Il avait peur de l’attention du public s’il allait à l’hôpital. Mais finalement, sa petite amie l’a emmené et les médecins ont confirmé qu’il s’agissait d’un cancer.







(Image: NEMAR HUMPHREY)



« Bien sûr, il avait peur, mais il a essayé de trouver de l’humour. Il a fait de la chimio – il a tout essayé. Mais ça n’a pas marché. Dustin a essayé d’être aussi positif que possible pendant tout – c’est qui il était – mais il avait peur.

«Il ne voulait pas mourir.

La mort tragique de Dustin a été confirmée par son représentant, qui a déclaré qu’il y avait une certaine pitié dans le fait que l’acteur n’ait pas souffert à la fin.

Ils ont déclaré: «Nous sommes attristés de confirmer le décès de Dustin Diamond le lundi 1er février 2021 en raison d’un carcinome.

«Il a été diagnostiqué avec cette forme brutale et implacable de cancer malin il y a seulement trois semaines.







(Image: Images de couverture)



«À cette époque, il a réussi à se répandre rapidement dans tout son système; la seule miséricorde qu’il a montré était son exécution nette et rapide.

«Dustin n’a pas souffert.

« Il n’a pas eu à mentir submergé de douleur. Pour cela, nous lui en sommes reconnaissants. »

Le représentant a poursuivi: «Nous avons travaillé aux côtés de Dustin au cours des 21 dernières années.

«Il va sans dire que notre relation ne peut pas être classée exclusivement comme entreprise.

«Il est devenu une partie plus importante de notre vie quotidienne: une partie de notre cercle familial et d’amis.







(Image: Getty)



« Nous sommes conscients que Dustin n’est pas considéré par la plupart des gens de bonne réputation. Il a eu une histoire de mésaventures, d’événements malheureux.

«Nous voulons que le public comprenne qu’il n’était pas intentionnellement malveillant.

«Il – tout comme le reste de ceux qui agissent et se comportent mal – avait subi beaucoup d’agitation et de chagrin.

«Ses actions, bien que réprimandées, découlaient de la perte et du manque de connaissances sur la façon de traiter correctement cette douleur.

«En réalité, Dustin était un individu plein d’humour et plein d’esprit dont la plus grande passion était de faire rire les autres.

« Il était capable de ressentir et de ressentir les émotions des autres à une telle longueur qu’il était capable de les ressentir aussi – une force et un défaut, tout en un. »