La peste noire a-t-elle façonné le génome humain ? Une étude conteste une affirmation audacieuse

La peste noire a frappé Cambridge, en Angleterre, en 1349. Les corps se sont accumulés si rapidement – ​​jusqu’à six personnes sur dix sont mortes en Europe – que les fossoyeurs ont eu du mal à suivre, et de nombreux restes ont été enterrés en masse.

Malgré son lourd tribut, cette vague de peste bubonique ne semble pas avoir eu d’impact durable sur le génome des habitants de Cambridge, suggère une étude du 17 janvier dans Avancées scientifiques1. Les résultats contredisent une année 2022 très médiatisée Nature papier2 qui a identifié des variantes dans les gènes immunitaires enrichis chez les personnes ayant survécu à la peste noire, suggérant que les variantes pourraient avoir eu un effet protecteur.

La peste bubonique a laissé des cicatrices persistantes sur le génome humain

“Comme il s’agit d’un événement si dévastateur, les gens s’attendent naturellement à ce qu’il laisse une signature génétique”, explique Ruoyun Hui, généticien des populations à l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, qui a codirigé la dernière étude. “Nous n’avons pas trouvé beaucoup de preuves soutenant l’adaptation des réponses immunitaires.”

Génomes marqués

Le génome humain est jonché de cicatrices d’épidémies anciennes, et il existe de bonnes preuves que des variantes génétiques communes dans différentes populations ont aidé leurs ancêtres à survivre aux infections – et à transmettre ces variantes utiles à leurs enfants.3.

Mais relier ces changements à des épidémies spécifiques, telles que la peste noire, s’est avéré difficile. La sélection naturelle a tendance à agir sur plusieurs générations, et l’influence d’une épidémie de maladie peut être particulièrement difficile à déceler dans le petit nombre d’anciens génomes humains généralement disponibles, explique Luis Barreiro, généticien des populations humaines à l’Université de Chicago dans l’Illinois.

Dans l’étude 20222, l’équipe de Barreiro a examiné des centaines d’anciens génomes de personnes de Londres et du Danemark. Les chercheurs ont identifié plus de 200 variantes de gènes immunitaires qui sont devenues plus ou moins courantes chez les personnes ayant survécu à la peste noire, par rapport aux personnes décédées avant ou pendant les années de peste. Dans les études en laboratoire, des variantes dans un gène, appelées PIU2a aidé les cellules immunitaires à contrôler la bactérie responsable de la peste Yersinia pestis.

Un ADN ancien retrace l’origine de la peste noire

Pour voir comment la peste noire aurait pu façonner les génomes des gens dans d’autres régions, une équipe dirigée par Hui et son collègue généticien des populations de l’Université de Cambridge, Toomas Kivisild, a séquencé les génomes de 275 personnes de Cambridge médiévale et post-médiévale et des villages environnants.

Cependant, dans un sous-ensemble de 70 génomes les plus complets, les chercheurs ont trouvé peu de signes de sélection naturelle après la peste noire. Environ 10 % des 245 variantes immunitaires trouvées par l’équipe de Barreiro chez les Londoniens ont changé de fréquence dans la cohorte de Cambridge. Mais sur 22 variantes génétiques, 10 qui semblaient aider les gens à survivre à la peste noire à Cambridge sont devenues moins courantes à Londres, ou vice versa.

L’équipe de Hui et Kivisild n’a détecté aucun changement dans la fréquence des campagnes de protection contre la peste. PIU2 variantes. Une version d’un autre gène qui protège contre la lèpre est devenue légèrement plus courante après la peste noire, mais cette association n’a pas atteint un seuil statistique généralement appliqué aux études génomiques. Kivisild dit qu’il est toujours possible que la peste noire ait influencé l’évolution des gènes immunitaires d’une manière que l’étude de son équipe n’a pas pu détecter. “Mais il est un peu prématuré de tirer des conclusions de grande envergure à ce stade.”

Question de balance

Iain Mathieson, généticien des populations à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie, n’est pas surpris que la peste noire ne semble pas avoir modifié le génome des habitants de Cambridge. Dans une prépublication de 20234, Mathieson et ses collègues ont identifié ce qu’ils considèrent comme des défauts analytiques dans l’étude de Barreiro. Lorsqu’ils ont corrigé ces problèmes, ils ont constaté que les variantes identifiées ne respectaient plus un seuil statistique utilisé dans les études pangénomiques pour éviter les associations parasites.

Barreiro s’en tient aux conclusions de son équipe, en particulier à leur interprétation de PIU2le rôle de5. Une étude épidémiologique distincte a montré que des variantes du gène protègent contre les infections respiratoires.6. Et dans une autre prépublication de 20237les chercheurs ont formé un modèle d’apprentissage en profondeur pour identifier la sélection naturelle dans les données du génome ancien et ont trouvé des indices selon lesquels deux des PIU2 les variantes ont été sélectionnées au cours des 2 000 dernières années – une période qui comprend non seulement la peste noire mais également d’autres épidémies de peste. “Une fois que vous aurez commencé à rassembler ces éléments, je pense que vous pourrez constituer de solides arguments en faveur de la sélection”, déclare Barreiro.

En fin de compte, le débat porte sur les délais. « Personnellement, je pense qu’il est peu probable qu’une seule épidémie fasse une grande différence », déclare Mathieson, « mais des épidémies et des pandémies répétées pourraient certainement le faire ».

Des réponses fermes sur l’impact de la peste noire – ou sur celui de toute épidémie passée – nécessiteront des milliers de génomes humains anciens et peut-être plus, conviennent les chercheurs. “Je ne pense pas que le problème sera résolu de manière définitive et qui plaira à tout le monde tant que nous n’aurons pas atteint des tailles d’échantillon beaucoup plus grandes”, déclare Barreiro.