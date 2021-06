La peste des souris en Australie « devrait être déclarée CATASTROPHE NATURELLE » après l’incendie d’une maison, la destruction de voitures et la destruction de récoltes

IL y a eu des appels pour que la peste des souris en Australie soit déclarée « catastrophe naturelle » après qu’une maison a été incendiée, des voitures détruites et des récoltes décimées.

Des dizaines de millions de souris déchaînées ont déclenché d’horribles épidémies s’étendant sur 1 000 km de Brisbane à Melbourne et ont tourmenté les communautés agricoles pendant près d’un an.

Des dizaines de millions de souris déchaînées ont frappé des villes en Australie

Les rongeurs ont mangé des fils électriques

Des rats mâchant des câbles ont provoqué l'incendie de cette maison à Narrabri, en Nouvelle-Galles du Sud

Les rats ont construit ce nid sous le capot d'une voiture

Alors que l’hiver australien s’installe, les propriétaires de maisons et de voitures ont été obligés de faire face à des rats et des souris à la recherche d’endroits plus chauds pour vivre.

Les rongeurs ont mangé des fils électriques qui ont déclenché un incendie à Narrabri, en Nouvelle-Galles du Sud, tandis que des voitures ont été endommagées.

Certains Australiens frustrés prétendent que la peste devrait être considérée comme une « catastrophe naturelle » afin qu’ils puissent réclamer des indemnités d’assurance.

La mère de trois enfants, Shirilee Jackson, 31 ans, qui vit à Mandagery, en Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré qu’un essaim de rats et de souris avait endommagé sa voiture de manière irréparable en une seule nuit.

Elle a déclaré à A Current Affair: « Dix mille dollars (5 474 £) de dégâts. Je me suis réveillé à cinq heures du matin pour trouver les ceintures de sécurité mâchées, le radiateur, le sol, l’appui-tête et le siège auto pour enfant mâchés .

« C’est juste irréel, en l’espace de 10 heures. »

Mme Jackson a déclaré qu’elle avait une assurance et a essayé de faire une réclamation, mais on lui a dit qu’elle n’était pas en mesure de le faire.

Les principales compagnies d’assurance australiennes ont déclaré à leurs clients que l’assurance générale habitation et contenu et l’assurance automobile ne protègent pas contre les rats et les souris, sauf en cas d’autres effets, tels qu’un incendie ou des inondations.

Andrew McKenzie, un mécanicien à Orange, NSW, a déclaré que les dommages causés par l’infestation de rongeurs s’aggravaient.

« Je reçois maintenant jusqu’à quatre voitures par jour », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’un conducteur à qui il avait parlé avait vu ses freins défaillir à une intersection dangereuse, tandis qu’un autre automobiliste a déclaré que sa voiture avait failli prendre feu.

M. Mckenzie a déclaré: « Les rats avaient construit un nid sous le capot du moteur et ont mâché la conduite de carburant et ont fait fuir du carburant partout.

« Il était en fait garé dans un garage attenant à la maison, donc cela aurait pu être une mauvaise situation. »

SOURIS APOCALYPSE

En seulement trois mois, deux souris peuvent déclencher une colonie de près de 400 personnes, se reproduisant rapidement jusqu’à des dizaines de milliers, rapporte le Daily Mail Australia.

Une souris peut vivre jusqu’à deux ou trois ans – et les femelles peuvent commencer à se reproduire à l’âge de six semaines seulement.

Elles peuvent donner naissance à dix bébés toutes les trois semaines et la maman peut retomber enceinte dès le lendemain.

Les experts ont averti que « sans un effort d’appâtage concerté au cours des prochaines semaines, cela pourrait facilement se transformer en un événement de peste de deux ans ».

Et dans une tentative désespérée d’arrêter la menace des souris, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a obtenu 5 000 litres de bromadiolone, un poison toxique pour les rongeurs – surnommé « napalm pour souris » – qui est actuellement interdit à l’agriculture dans le pays.

Mais l’État a proposé de le fournir gratuitement si l’Autorité australienne des pesticides et des médicaments vétérinaires l’approuve.

La bromadiolone tue les rats et les souris en empêchant le sang de coaguler et peut être mortelle dès un jour de consommation du poison, selon le National Pesticide Information Center.

Annonçant la mesure dans le cadre d’un programme de 50 millions de dollars pour freiner l’épidémie, le ministre de l’Agriculture Adam Marshall a déclaré que le poison serait « l’équivalent de souris au napalming » dans les régions touchées.

Les souris descendent presque certainement de rongeurs clandestins sur des navires de bagnes britanniques il y a près de 250 ans.

On pense que la souris commune (mus musculus) n’est apparue dans le vaste pays qu’à la suite de l’arrivée de la première flotte britannique – qui a transporté 750 condamnés à Botany Bay en 1788.

Ils se sont précipités à travers les cales et les cabines alors que les navires se dirigeaient vers l’autre bout du monde avant que les rongeurs ne se précipitent sur la terre ferme avec les nouveaux colons.

Les tests de séquençage de l’ADN indiquent qu’il existe un « lien étroit » avec les souris trouvées aux Antilles et celles observées en Europe occidentale, rapporte la National Library of Medicine des États-Unis et les National Institutes of Health.

Des rats ont mâché ce câble dans une voiture

Des villes de la Nouvelle-Galles du Sud ont été ravagées par des rats et des souris

Des souris mortes tuées sur une propriété à Coonabarabran, NSW

Des souris se précipitent autour du grain stocké dans une ferme près de Tottenham, Australie