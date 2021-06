La peste des souris en Australie : d’abord la sécheresse, puis les inondations, maintenant des millions de souris.

Les agriculteurs australiens brûlent leurs propres récoltes. Ils veulent désespérément échapper à une peste épique qui infeste leur foin. D’abord vint la sécheresse. Ensuite, les inondations.

Combattre la peste

L’étoffe d’une catastrophe agricole

L’Australie souffre d’un fléau de souris tous les dix ans environ. Certains agriculteurs plus âgés se souviennent d’une infestation au cours des années 1970 au cours de laquelle le sol avait l’impression de bouger, il était si épais de souris.

Un facteur contributif est l’évolution des pratiques agricoles. Pour maintenir l’humidité dans le sol aride de l’Australie, les agriculteurs sèment de nouvelles cultures directement sur les vieilles tiges qui ont été laissées dans le sol.

Cela signifie que les souris ont plus d’endroits où s’abriter et ont plus de nourriture.

Le chercheur sur la souris, Steve Henry, appelle les souris « machines de reproduction » en raison de la vitesse à laquelle elles se reproduisent. Ils commencent généralement à procréer à l’âge de six semaines. Après trois semaines de gestation, une portée de jusqu’à 10 souris est née. Les souris d’origine continueront à se reproduire, sans écart entre les grossesses. Quatre mois plus tard, certains chiots sont matures et se sont reproduits, donnant naissance à la première portée de grands chiots. Il peut désormais y avoir jusqu’à 90 souris plus les deux d’origine.

Huit mois plus tard, à peu près la durée d’une saison de reproduction, la paire de souris d’origine peut générer environ 500 rongeurs. Mais cela ne provient que d’une paire de souris. En ne regardant que quatre paires, par exemple, le nombre total monte à 2 000. Il s’additionne bientôt. Dans les millions.

Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a obtenu 5 000 litres (1 320 gallons) d’un appât mortel appelé bromadiolone. Les scientifiques craignent que le poison ne tue par inadvertance d’autres espèces – les pygargues à queue cueillie, les hiboux, les serpents et les goannas (grands lézards) qui se nourrissent des proies abondantes de la souris.

Les souris sont également porteuses de virus potentiellement mortels pour l’homme. Les autorités sanitaires de l’État du Queensland affirment que le nombre de cas de leptospirose – une maladie pseudo-grippale qui peut entraîner une méningite, une insuffisance rénale, des saignements et des complications respiratoires – a presque doublé en 2021 par rapport à la même période l’année dernière.

Appelez le chuchoteur de la souris

La pire odeur de tous les temps

Normalement, une peste de souris se terminera de manière apocalyptique, selon Henry, car la population devient trop importante pour subvenir à ses besoins. Criblées de maladies et à court de nourriture, les vermines se retournent les unes contre les autres, en commençant par les plus malades et les plus faibles.

Il craint que si les températures ne baissent pas assez brusquement au cours de l’hiver, beaucoup survivront aux mois les plus frais, se préparant à une épidémie encore plus explosive au printemps prochain.