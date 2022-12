La perturbation massive de Southwest Airlines laisse les clients bloqués et les centres d’appels submergés – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Le désordre des voyages hivernaux de la semaine dernière persiste comme une gueule de bois vicieuse cette semaine – et les maux de tête ont été proportionnés à la migraine pour Southwest Airlines, son PDG Bob Jordan, les employés de la compagnie aérienne et surtout ses passagers frustrés lundi.

Plus de 3 900 vols à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis avaient déjà été annulés lundi à 21 h 20 HE, selon le site Web de suivi des vols FlightAware, tandis que près de 7 800 vols avaient été retardés.

Mais Southwest représente une part énorme de ceux-ci. Aucun des autres transporteurs américains n’a annulé presque autant de vols ou autant de leur horaire que Southwest.

La compagnie aérienne basée à Dallas avait annulé 70% de ses vols – près de 2 900 au total – à 20 h HE lundi, selon FlightAware.

À un moment donné, la compagnie aérienne a annulé environ 300 vols en l’espace d’une demi-heure lundi après-midi.

Et il semble que la douleur du sud-ouest se propagera jusqu’à mardi.

Plus de 2 400 de ces vols ont déjà été annulés à 21 h 20 HE lundi. C’est la part du lion des 2 600 annulations de vols signalées jusqu’à présent mardi pour toutes les compagnies aériennes américaines.

PDG: “Beaucoup de problèmes dans l’opération”

La nuit de Noël, avant l’effondrement de lundi, Jordan a déclaré aux employés que la compagnie aérienne avait “beaucoup de problèmes dans l’opération en ce moment”.

CNN a reçu une transcription du message aux employés de Southwest par une source aéronautique.

Jordan a dit aux employés : « Nous souffrons en partie du manque d’outils. Nous avons beaucoup parlé de la modernisation de l’exploitation et de la nécessité de le faire.

Sur les réseaux sociaux, les clients se plaignent bruyamment des longues files d’attente pour parler aux représentants, des problèmes de bagages perdus et des temps d’attente excessifs ou des signaux occupés sur les lignes téléphoniques du service client de la compagnie aérienne. Un passager a déclaré à CNN que sa famille était au téléphone pendant 10 heures avec Southwest.

Lundi soir, les représentants du sud-ouest à l’aéroport international de Denver ont fait une annonce sur les haut-parleurs du terminal de l’aéroport indiquant que la nouvelle réservation de vol pour les passagers bloqués ne serait pas disponible avant vendredi, selon une équipe de CNN à l’aéroport.

L’annonce a également indiqué que les nouvelles réservations ne seraient pas possibles avant le 3 janvier.

Les gens en ligne ont semblé ignorer l’annonce, a observé Leslie Perrot de CNN.

Elle a déclaré que les passagers leur avaient dit tout au long de la journée qu’ils faisaient la queue pour parler à une personne, car la plupart des gens n’ont pas réussi à joindre les représentants par téléphone et le site Web n’est pas opérationnel.

Carlos Suarez de CNN s’est entretenu avec des passagers frustrés faisant la queue au guichet du sud-ouest de l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta lundi après-midi.

Il a rapporté qu’environ 150 clients attendaient dans une longue file à un moment donné pour effectuer une nouvelle réservation, la file serpentant à l’arrière du guichet.

“Des perturbations sur notre réseau”

Southwest a répondu aux annulations massives dans un communiqué envoyé par e-mail lundi après-midi :

“Avec des jours consécutifs de conditions hivernales extrêmes sur notre réseau derrière nous, les défis continus ont un impact significatif sur nos clients et nos employés, ce qui est inacceptable”, indique le communiqué.

«Nous travaillons avec la sécurité au premier plan pour faire face de toute urgence aux perturbations à grande échelle. … D’un autre côté, nous travaillerons pour arranger les choses pour ceux que nous avons abandonnés, y compris nos employés.

Certains des aéroports qui connaissent les plus gros problèmes sont Denver, Las Vegas, Chicago Midway, Baltimore/Washington, Dallas Love Field et Phoenix Sky Harbor.

Les appels passés lundi après-midi par CNN au service client de Southwest n’ont pas abouti, de sorte que les clients ne pouvaient même pas faire la queue pour parler à un représentant. Cependant, Southwest a déclaré à CNN qu’il était « au complet pour répondre aux appels ».

La compagnie aérienne indique également que “ceux dont les vols ont été annulés peuvent demander un remboursement complet ou recevoir un crédit de vol, qui n’expire pas”.

Un tweet de Southwest orientant les clients vers les options de libre-service a reçu plus de 1 000 réponses – dont beaucoup étaient en colère – vers 18 h HE.

L’une des réponses disait en partie : « Arrêtez de blâmer la MÉTÉO ! J’ai dû acheter un billet de première classe sur une autre compagnie aérienne mais il a décollé à l’heure ! Vous avez toujours nos bagages avec des médicaments à l’intérieur ! Impossible de passer au téléphone !”

Effets d’entraînement au sud-ouest

Dans le message du dimanche soir aux employés, Jordan a déclaré: “Nous devons être en mesure de produire des solutions plus rapidement.” Il a déclaré que la compagnie aérienne était “engagée et investie dans” l’amélioration de ses systèmes.

Le département américain des Transports a publié une déclaration sur les annulations massives de vols lundi par Southwest, affirmant que l’agence était “préoccupée”.

« L’USDOT est préoccupé par le taux inacceptable d’annulations et de retards de Southwest et par les rapports de manque de service client rapide. Le Département examinera si les annulations étaient contrôlables et si Southwest respecte son plan de service client », a tweeté l’agence.

L’agence a également tweeté un lien vers le plan de service client du sud-ouest.

Le président du syndicat qui représente les agents de bord de Southwest a déclaré à Pamela Brown de CNN lors d’une interview en direct lundi que ces systèmes avaient laissé ses membres bloqués.

« Le système téléphonique utilisé par l’entreprise ne fonctionne tout simplement pas. Ils ne disposent tout simplement pas de suffisamment de main-d’œuvre pour donner les changements d’horaire aux agents de bord, et cela a créé un effet d’entraînement qui crée le chaos dans tout le pays », a déclaré Lyn Montgomery, présidente de la section locale 556 de TWU, à CNN.

Elle a dit que certains agents de bord devaient dormir dans les aéroports en conséquence.

Le traitement de l’équipage de conduite qualifié de “méprisable”

Montgomery a exprimé son indignation au nom des travailleurs et des clients tard lundi après-midi dans un communiqué de presse.

“La façon dont Southwest Airlines a traité ses équipages de conduite ne peut être qualifiée que de” méprisable “”, a déclaré Montgomery. « … Croyez-moi, nous savons intensifier et faire de longues heures de travail lorsque nous sommes appelés à le faire ; nous sommes hôtesses de l’air.

“Mais à ce stade, les nombreuses années d’échec de la direction, malgré les demandes de modernisation de nombreux syndicats, ont laissé les agents de bord fatigués, bloqués, affamés et froids – à Noël!”

“Les échecs de l’entreprise se produisent toute l’année, mais sont particulièrement flagrants à Noël”, a déclaré Montgomery. “Nos clients ont eu du mal avec cela, tout comme nos milliers d’hôtesses de l’air.”

Kathleen Bangs, une porte-parole de FlightAware, a déclaré dans une interview en direct que le programme de Southwest comprend des vols plus courts avec des délais d’exécution plus courts qui causent certains des problèmes. “Ces délais d’exécution enlisent les choses”, a déclaré Bangs.

CNN a contacté la compagnie aérienne pour commenter le message vidéo de Jordan.

Que peuvent faire les passagers bloqués ?

Si vous avez été laissé pour compte et que vos efforts pour joindre un agent du service client ne vont nulle part, le fondateur de Scott’s Cheap Flights suggère d’essayer un numéro international.

“La hotline principale des compagnies aériennes américaines sera encombrée par d’autres passagers qui seront re-réservés. Pour joindre rapidement un agent, appelez l’un des dizaines de bureaux internationaux de la compagnie aérienne », a déclaré Scott Keyes.

“Les agents peuvent gérer votre réservation comme ceux basés aux États-Unis, mais il n’y a pratiquement pas d’attente pour passer.”

Cliquez ici pour obtenir les numéros internationaux que Southwest a déjà publiés.

Un appel téléphonique de 10 heures

Michelle Perkins, son mari JJ et leurs six enfants ont vu leurs vols annulés alors qu’ils attendaient à l’aéroport de Las Vegas la veille de Noël. La famille se dirigeait vers Orlando pour un voyage de vacances surprise pour les enfants, a-t-elle déclaré.

“Je suis passé du héros à zéro” après l’annulation du voyage, a déclaré Perkins, qui a publié sur Instagram une vidéo de la famille se préparant pour le voyage.

Perkins voyageait avec des enfants âgés de 17 ans à 15 mois. Elle a déclaré à CNN que lorsque leur vol a été annulé, ils se sont dirigés vers la récupération des bagages pour récupérer leurs bagages avec leurs sièges d’auto.

“Nous sommes allés aux bagages pour récupérer nos bagages et nos sièges d’auto, avons attendu plus d’une heure avec six enfants en larmes pour se faire dire que … les sacs et les sièges d’auto doivent continuer jusqu’à leur destination à Orlando.”

Perkins a déclaré que son mari était au téléphone avec Southwest Airlines pendant près de 10 heures pour obtenir le remboursement de leurs vols et déposer une réclamation sur leurs bagages. Elle a ajouté qu’on leur avait dit que leurs bagages étaient à l’aéroport de Las Vegas.

“Nous sommes retournés à l’aéroport pour le récupérer, et ils ont nié que nos bagages étaient toujours là, nous leur avons dit qu’ils étaient suivis à Las Vegas, alors ils ont changé leur histoire et ont dit que c’était dans un endroit sûr sur le tarmac et ils ne peuvent pas l’obtenir parce qu’il y a trop de sacs.

Lundi après-midi, ils n’avaient pas encore retrouvé leurs bagages enregistrés.

Perkins a déclaré qu’ils étaient simplement reconnaissants d’avoir pu rentrer chez eux à Las Vegas au lieu d’être bloqués dans une autre ville.

Un soulagement en vue ?

Cela pourrait être la semaine prochaine avant que tout ne soit complètement réglé.

“Lorsqu’il y a plus de 10 000 annulations de vols au cours de la semaine dernière, il faut du temps aux compagnies aériennes pour traiter et réadapter l’arriéré de voyageurs”, a déclaré Keyes à CNN Travel dans un e-mail.

“Bien que cela dépende des prévisions météorologiques (qui semblent prometteuses pour une grande partie du pays) et du nombre de voyageurs qui annulent leurs projets de vacances, je m’attends à ce que d’ici la semaine prochaine, les choses soient largement revenues à la normale”, Keyes m’a dit.

Et pourquoi tant de personnes ont-elles du mal à changer de réservation ?

“Un facteur de complication pour les personnes qui espèrent être relogées est le fait qu’il y a si peu de sièges disponibles cette saison”, a déclaré Keyes.

“C’est à la fois parce que Noël et le Nouvel An sont l’une des périodes les plus populaires de l’année pour les voyages, et parce que le nombre de vols programmés cette année est toujours en baisse de 15 à 20 %, ce qui rend le défi encore plus difficile pour ceux qui ont besoin d’une nouvelle réservation. .”

Buffalo toujours sous le choc

Pendant ce temps, dans l’ouest de New York durement touché, l’aéroport international de Buffalo a déclaré dans son dernier tweet qu’il prévoyait de reprendre les vols de passagers à 11 h HE mercredi, repoussant la réouverture prévue de 24 heures supplémentaires par rapport à ce qui avait été prévu.

La température à l’aéroport était de 19 degrés Fahrenheit (moins 7 degrés Celsius) vers 20 h HE lundi, avec de la neige légère tombant sur les énormes quantités que la région a déjà vues.

Et ce n’est pas seulement l’aéroport qui est touché là-bas. Les déplacements routiers sont restés dangereux en raison des conditions hivernales extrêmes.

Dans le comté d’Erie, dans l’ouest de l’État de New York, les restrictions d’urgence sur la conduite ont été levées dans certaines communautés mais sont restées en place à Buffalo, a déclaré lundi le directeur du comté, Mark Poloncarz.

“La ville de Buffalo est impraticable dans la plupart des zones, alors que les conduites principales peuvent avoir une voie ouverte pour le trafic d’urgence ou deux, la plupart des rues secondaires ainsi que les rues secondaires n’ont pas encore été touchées”, a déclaré Poloncarz.

Il a ajouté que les routes principales dégagées sont principalement destinées à l’utilisation de mesures de sauvetage pour ouvrir les zones autour des hôpitaux et des maisons de retraite.

Une semaine passée difficile

Une tempête hivernale qui a balayé les États-Unis était inopportune pour les voyageurs qui avaient commencé à repousser le nombre de vols de la semaine de Noël vers les niveaux d’avant la pandémie.

Le jour de Noël, 3 178 vols ont été annulés et 6 870 ont été retardés, selon FlightAware.

La veille de Noël, il y a eu un total de 3 487 vols annulés, selon FlightAware.

Vendredi a été le pire jour de cette séquence avec 5 934 annulations, tandis que jeudi a vu près de 2 700 annulations.

Ce mégablast de temps hivernal dans les deux tiers est du pays devrait se modérer lentement cette semaine.

