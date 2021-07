La perturbation de Robinhood est-elle une bonne chose?

Érine : Robinhood a livré sur le trope de la Silicon Valley de perturber ce qui l’a précédé. De nombreuses start-up visent cela, mais peu y sont parvenues. La société a rendu la négociation d’actions aussi simple que de jouer à Candy Crush. Cela a rendu les transactions gratuites et a amené beaucoup de jeunes à investir dans les actions. Cela a forcé d’autres courtiers en ligne comme Charles Schwab, Fidelity et E-Trade à changer plus qu’ils ne l’avaient fait depuis des années.

Avant l’offre publique initiale (très inhabituelle) de Robinhood prévue pour cette semaine, ma collègue Erin Griffith m’a parlé des hauts et des bas de l’application et de la façon dont l’entreprise s’intègre dans la révolution de la technologie financière.

Robinhood aussi gagne plus d’argent lorsque ses utilisateurs négocient plus, mais de nombreuses recherches ont montré qu’un tel comportement ne génère pas les meilleurs retours sur investissement. (De l’entreprise documents financiers dire qu’une « grande majorité » de ses clients ne correspond pas à la définition des « day traders » qui font beaucoup de transactions rapides.)

Robinhood peut ressembler davantage aux utilisateurs à un jeu vidéo ou à un casino qu’à un compte d’investissement, ce qui peut parfois obliger les investisseurs inexpérimentés à prendre de gros risques, en particulier lorsqu’ils effectuent un type de trading impliquant un emprunt. Les gestionnaires d’investissement Warren Buffett et Charlie Munger ont récemment discuté Robinhood, Munger l’appelant « sous le mépris » et « une opération louche et peu recommandable ».

Quels types d’erreurs ?

L’application a planté à des moments cruciaux. Il a récemment versé un montant record à l’organisme d’autoréglementation du secteur des valeurs mobilières pour cela et d’autres erreurs, notamment ne pas en faire assez pour éliminer les clients qui n’étaient pas adaptés à un type de négociation à haut risque.

L’année dernière, un jeune homme s’est suicidé après un malentendu cela l’a amené à croire qu’il était dans le trou de plus de 700 000 $ grâce aux transactions de Robinhood, et il n’a pas pu joindre l’entreprise pour régler le problème. Un courtier traditionnel n’aurait peut-être pas autorisé ce type d’investissement sans conseils, ou il aurait peut-être été plus facile pour un client de trouver de l’aide.

Vous avez écrit que nous sommes dans un âge d’or pour de nouveaux types de sociétés financières dont Robinhood, la start-up de paiement Stripe et des conseillers financiers semi-automatisés. Que se passe-t-il?

Beaucoup de gens voulaient autre chose que les grandes institutions financières traditionnelles, mais ils n’avaient pas beaucoup d’alternatives bonnes ou fiables. Lorsque Simple, l’une des premières sociétés de services bancaires mobiles, s’est effondrée tout le temps, l’attitude il y a près d’une décennie était la suivante : voici ce qui se passe lorsque votre banque n’est qu’une application.

Avance rapide de quelques années et maintenant, les briques technologiques pour les nouvelles sociétés financières sont devenues plus solides, et la confiance en elles se renforce parmi le public et les régulateurs. C’est bien pour les gens d’avoir plus de choix en matière bancaire et financière, mais encore une fois, il y a des compromis.

Un certain nombre de ces sociétés ont lutté contre des pannes répétées, comptes gelés, hacks et autres problèmes majeurs. Les institutions financières conventionnelles ont de nombreux problèmes, mais elles ne sont pas non plus susceptibles de vous priver de votre argent sans recours.