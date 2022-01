La perturbation de la richesse de Wall Street par les robots-conseillers ne fonctionne pas

Un panneau de Wall Street est photographié à l’extérieur de la Bourse de New York au milieu de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) dans le quartier de Manhattan à New York, le 16 avril 2021.

La perturbation fintech du statu quo dans les services financiers est réelle. Robinhood et SoFi ont réussi leur premier appel public à l’épargne même si le marché n’a pas été tendre avec les introductions en bourse soutenues par la Silicon Valley ces derniers temps. Mais pour les sociétés de gestion de patrimoine robotisées qui ont fait sensation au cours de la dernière décennie – cherchant à réduire les coûts des conseils financiers et de la gestion des investissements via des plateformes technologiques et l’utilisation d’ETF – la stratégie de sortie ressemble plus à une vente à Wall Street et les titulaires de la gestion de patrimoine que de rivaliser avec eux en tant que concurrents autonomes.

Plus tôt cette semaine, Wealthfront, qui était soutenu par les élites de la Silicon Valley et comprenait des sommités de l’investissement, a été vendu à UBS dans le cadre d’un accord de 1,4 milliard de dollars. Ce n’est en aucun cas une mauvaise sortie, mais c’est bien en deçà des rêves les plus nobles des perturbateurs de la fintech. En 2020, le rival de Wealthfront, Personal Capital, a été vendu à Empower Financial pour environ 1 milliard de dollars. Betterment, le troisième du trio, est maintenant seul en tant qu’indépendant, et a été évalué lors d’un cycle de financement l’année dernière à une taille similaire aux sorties d’acquisition récentes.

Avec une valorisation de 1 milliard de dollars qui n’est plus qu’un point de départ pour être une start-up prise au sérieux dans le monde du capital-risque, les sorties témoignent de la difficulté des perturbations technologiques dans le secteur des services financiers, même si l’adoption du numérique devient essentielle pour l’avenir de toute entreprise de services financiers. gains de parts de marché.

Les robots-conseillers avaient raison sur beaucoup de points : il y a une nouvelle génération d’investisseurs qui était mal desservie par les titulaires et qui recherchait une approche numérique d’abord pour les aider dans leurs investissements de base et leur planification financière. Et parmi les robots-conseillers, Wealthfront, Betterment et Personal Capital sont remarquables pour atteindre une échelle réelle, ce qui n’est pas facile à faire – Wealthfront a environ 27 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Betterment en a un peu plus et continue de se diversifier dans des secteurs financiers verticaux supplémentaires, y compris les services de régimes de retraite.

Mais aujourd’hui, Vanguard, qui propose deux niveaux de services de conseil robotique facturant entre 15 points de base et 30 points de base (ce dernier incluant un conseiller humain), est le leader du secteur, avec plus de 200 milliards de dollars dans sa plateforme d’investissement numérique ; Schwab a plus de 60 milliards de dollars.

« Regardez Schwab et Vanguard », a déclaré David Goldstone, qui a suivi l’espace pendant des années dans le rapport Robo et est un gestionnaire d’investissement chez Condor Capital. « La majorité de ces clients ont tous été des clients, des relations existantes. Cela a toujours été un chemin beaucoup plus facile pour les titulaires. »

Les banques de Wall Street, sans même essayer, sont assises sur de gros actifs dans l’espace d’investissement numérique. Parlant de sa plate-forme You Invest, le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a déclaré lors de ses récents appels aux résultats : « L’investissement autogéré a 55 milliards de dollars. Je pense que Robinhood a, je pense, 80 milliards de dollars la dernière fois que j’ai vu ou quelque chose comme ça. Nous « Je ne suis pas assis ici à me vanter de notre produit parce que, je vous le dirais, ce n’est pas encore assez bon. Mais il a 55 milliards de dollars sans que nous fassions pratiquement quoi que ce soit et sans marketing et sans trucs comme ça. »