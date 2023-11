La pertinence politique du G7 en jeu dans la réponse Israël-Gaza

Les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent à Tokyo les 7 et 8 novembre

Déclaration commune sur la spirale de la guerre

Le président japonais a adopté un ton prudent face aux conflits

TOKYO, 6 novembre (Reuters) – Le groupe des démocraties riches du Groupe des Sept (G7) risque d’éroder sa pertinence en tant que force de réponse aux crises géopolitiques majeures en raison d’une lutte apparente entre ses pays membres pour s’entendre sur une approche ferme et unie à la guerre d’Israël. à Gaza.

Les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, de l’Union européenne et des États-Unis se réunissent cette semaine à Tokyo pour discuter du conflit, qui, selon plusieurs puissances mondiales, pourrait prendre une tournure et engloutir le Moyen-Orient.

Si les ministres publient un communiqué après la réunion, il abordera probablement le conflit en termes généraux, reflétant les différentes préoccupations et les divergentes loyautés politiques et économiques au sein du groupe, estiment les analystes.

“Les Européens sont divisés et cette division est aussi certainement visible au sein du G7”, a déclaré Thomas Gomart, directeur de l’Institut français des relations internationales.

Ce qui complique les choses, c’est que le président actuel du groupe, le Japon, a adopté une approche prudente face à la crise, résistant aux pressions pour s’aligner sur la position pro-israélienne de son plus proche allié, disent les États-Unis, les responsables et les analystes.

Des responsables français et canadiens, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont également déclaré que le fort soutien américain à Israël et les inquiétudes concernant une réaction négative de la part des segments arabes ou juifs des populations des pays du G7, ont rendu difficile la conclusion de positions communes.

Dès le début du conflit, le Japon a recherché une réponse « équilibrée », en partie en raison de ses divers intérêts diplomatiques dans la région et de sa dépendance pétrolière à l’égard du Moyen-Orient.

Les diplomates israéliens ont cependant exercé un lobbying intense sur le Japon par le biais d’appels téléphoniques, d’e-mails et de visites aux responsables japonais, selon deux sources proches du dossier.

Selon les analystes, l’augmentation du nombre de victimes à Gaza a renforcé l’approche prudente du Japon. Les responsables de la santé de l’enclave palestinienne affirment que près de 10 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués depuis le début des bombardements israéliens en représailles aux attaques du 7 octobre perpétrées par le groupe militant Hamas.

“Je ne pense pas que dans l’histoire de la présidence japonaise du G7, un défi aussi critique ait été rencontré”, a déclaré Koichiro Tanaka, professeur à l’Université Keio de Tokyo, spécialisé dans les relations internationales au Moyen-Orient.

Un porte-parole du ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré que l’on s’attendait à ce que les pays aient des positions différentes, mais a nié que les membres du G7 aient du mal à trouver un terrain d’entente.

Le porte-parole a refusé de confirmer si un communiqué serait publié. Une déclaration publiée par les ministres du Commerce du G7 lors d’une réunion à Osaka à la fin du mois dernier ne mentionnait pas la guerre.

DIVISIONS EXPOSÉES

Le G7 a été initialement créé il y a un demi-siècle pour discuter des problèmes économiques mondiaux, mais sa portée s’est depuis élargie pour représenter la voix collective des principaux pays industrialisés sur les questions politiques et de sécurité.

Alors que ces dernières années, le groupe a fait preuve d’unité en sanctionnant la Russie dans sa guerre en Ukraine et en dénonçant la soi-disant « coercition économique » de la Chine, il n’a pas bougé au pas dans la guerre entre Israël et Gaza.

Depuis le début de la guerre, le G7 n’a publié qu’une seule déclaration commune sur le conflit, composée de quelques phrases. D’autres membres du groupe ont publié des déclarations communes.

Les divisions du G7 sont également évidentes aux Nations Unies, la France votant le 26 octobre en faveur d’une résolution appelant à une trêve humanitaire dans le conflit, les États-Unis s’y opposant et les autres membres du groupe s’abstenant.

Il sera difficile de se mettre d’accord sur une formulation spécifique sur le droit d’Israël à se défendre, sur les pertes civiles à Gaza et sur les appels à un arrêt temporaire des combats, affirment les responsables.

Au-delà de la rhétorique, Hideaki Shinoda, professeur à l’Université des études étrangères de Tokyo, a déclaré que le G7 avait besoin de propositions concrètes sur la manière d’acheminer l’aide humanitaire à Gaza, où le carburant, la nourriture, l’eau et les fournitures médicales sont rares, mais cela est également susceptible de prouver une tâche ardue.

Israël s’est engagé à anéantir le Hamas après que le groupe soutenu par l’Iran a attaqué le sud d’Israël, tuant 1 400 personnes et prenant plus de 240 otages. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté les appels mondiaux à un cessez-le-feu humanitaire, affirmant que toute accalmie ferait le jeu du Hamas, tandis que les États-Unis ont proposé des pauses temporaires et localisées dans les combats.

Un responsable du G7 a déclaré que les membres essayaient délibérément de cacher leurs différences afin de ne pas « faire le jeu de la Russie ».

La Chine et la Russie utilisent le conflit comme une opportunité pour redorer leur réputation de champions du monde en développement et pour s’opposer aux États-Unis.

Tout signe de désunion ou d’incapacité à endiguer le conflit ne peut qu’encourager ces détracteurs du G7, estiment les analystes.

“Il s’agit également de savoir comment la Chine et la Russie interpréteront ces développements et comment elles tenteront de nous tester”, a déclaré Kunihiko Miyake, directeur de recherche au Canon Institute for Global Studies, un groupe de réflexion basé à Tokyo.

Reportages supplémentaires de Tim Kelly et Yoshifumi Takemoto à Tokyo, John Irish à Paris, Andrew Gray à Bruxelles, Andreas Rinke à Berlin, David Brunstromm à Washington DC et Steve Scherer à Ottawa ; Montage par Miral Fahmy

