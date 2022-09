La perte rapide de territoire en Ukraine révèle l’usure de l’armée russe

La perte rapide par Moscou de plus de 2 300 milles carrés de territoire dans le nord-est de l’Ukraine a soulevé la possibilité que l’armée russe soit utilisée comme force offensive dans un avenir prévisible, ce qui pourrait limiter le président russe Vladimir Poutine à défendre le territoire ukrainien qu’il détient déjà en quittant lui ouvert à des défaites supplémentaires, selon les analystes militaires.

La situation est une réalité qui donne à réfléchir pour Poutine, dont les forces ont pénétré en Ukraine le 24 février dans le cadre d’une mission de «démilitarisation» et de «dénazification» du pays, mais se sont retirées de Kyiv un peu plus de cinq semaines plus tard pour se concentrer sur l’expansion du contrôle sur l’est de l’Ukraine grâce à l’artillerie. guerre. Alors que les forces ukrainiennes annulent ces gains de l’Est, Poutine fait face à des obstacles pour reconstituer les rangs battus et l’équipement dégradé de son armée à un degré qui permettrait à la Russie de reprendre l’initiative sur le champ de bataille.

Le résultat est une opportunité pour les forces ukrainiennes, qui malgré leurs propres pertes importantes, espèrent faire plus de gains territoriaux avant que les conditions hivernales ne durcissent les lignes de bataille. De nouveaux gains de l’Ukraine – en particulier autour de la ville méridionale de Kherson – porteraient des coups supplémentaires au moral russe et augmenteraient la pression sur Poutine, qui fait déjà face à des appels de la ligne dure russe pour annoncer une mobilisation générale qui pourrait être politiquement toxique pour son régime.

L’effondrement rapide du front russe autour de Kharkiv ces derniers jours “reflète les problèmes structurels de main-d’œuvre et de moral bas dans une armée russe surchargée”, a déclaré Michael Kofman, analyste militaire russe au groupe de recherche CNA basé en Virginie.

“L’approche de l’armée russe est fondamentalement insoutenable”, a déclaré Kofman. “Les forces russes sont confrontées à l’épuisement, à des problèmes de rétention et à une dégradation constante de l’efficacité au combat.”

Une “mobilisation partielle” en Russie pourrait donner un coup de pouce à l’année prochaine, a déclaré Kofman, mais la Russie manque de forces à court terme pour défendre son territoire dans le sud de l’Ukraine tout en réalisant des avancées significatives dans la région orientale du Donbass.

Bataille pour Kyiv : bravoure ukrainienne, bévues russes combinées pour sauver la capitale

Le lieutenant-général à la retraite Ben Hodges, ancien commandant de l’armée américaine en Europe, a déclaré que l’armée russe avait atteint ce que le théoricien militaire Carl von Clausewitz a appelé le “point culminant”, ou le moment où une force attaquante ne peut plus continuer. Hodges a déclaré que les forces ukrainiennes avaient aidé à y parvenir.

“Ce qui se passe maintenant est l’aboutissement de quelques mois de travail acharné, de planification et de préparation par l’état-major ukrainien, pour perturber la logistique russe, détruire les postes de commandement, détruire leur artillerie et leurs munitions – pour les affaiblir afin qu’ils soient vulnérable à une contre-attaque », a déclaré Hodges. La clé maintenant, a-t-il dit, est : « Les Ukrainiens peuvent-ils supporter cela ?

Les partenaires occidentaux de l’Ukraine continueront d’envoyer des armes et des renseignements à Kyiv pour permettre aux forces ukrainiennes de maintenir la pression, a déclaré Hodges, mais il sera toujours difficile de maintenir l’opération avec du carburant, des munitions et du personnel reposé sans perdre son élan. Avoir autant de partenaires extérieurs devrait aider Kyiv, a-t-il déclaré.

“Les Russes ont non seulement des problèmes de main-d’œuvre et des problèmes de volonté de se battre, ils n’ont pas vraiment d’amis”, a déclaré Hodges. « Les drones iraniens ne vont pas du tout déplacer l’aiguille. Je suis très sceptique quant aux informations faisant état de munitions d’artillerie nord-coréennes entrant et faisant une différence.

L’attention de l’armée ukrainienne se déplacera probablement vers Kherson, la ville occupée du sud de l’Ukraine, où les forces russes défendent une bande de territoire vulnérable sur la rive est du Dniepr. La Russie a déplacé des unités d’élite dans la région pour défendre la position, ce qui rendra le combat difficile pour les Ukrainiens, ont déclaré des analystes.

“La prochaine chose que la Russie voudra faire est de s’assurer que les choses ne s’effondrent pas à Kherson”, a déclaré Dara Massicot, analyste militaire russe au Rand Corp. “Je pense qu’il leur serait très difficile de se remettre de deux attaques rapides. s’effondrent successivement.

Massicot a déclaré que la pression croissante sur Moscou, avec des combattants séparatistes par procuration commençant à se mutiner et des unités militaires russes se retirant dans certains cas avant de s’engager dans le combat, remonte à “la manière très abusive dont la Russie a géré sa force de combat”.

Les responsables américains ont présenté les échecs russes dans le nord-est de l’Ukraine comme quelque chose qui n’était qu’une «question de temps», compte tenu de l’échec de plusieurs mois du Kremlin à organiser, commander, équiper et soutenir ses forces sur le champ de bataille – et l’arsenal croissant d’armes ukrainiennes du Ouest.

L’armée russe était « déchirée par toutes sortes de faiblesses qui n’étaient pas apparentes aux dirigeants et qui auraient probablement dû l’être » au début de leur invasion du 24 février, selon un haut responsable américain de la défense, qui, comme d’autres, s’est exprimé sur la condition de l’anonymat en raison de la sensibilité de la question.

“Beaucoup des éléments clés d’une défense solide sont les capacités de vos soldats, les capacités de logistique et de commandement, et nous avons vu des fractures dans tous ces éléments, et elles se sont produites dans de nombreux endroits au fil du temps à l’est. », a déclaré le haut responsable américain de la défense.

La retraite rapide autour de Kharkiv a également coûté à la Russie des équipements critiques qui seront difficiles à remplacer. Selon estimations préliminaires de Jakub Janovsky, analyste militaire et contributeur au décompte des pertes d’équipement du blog Oryx, la Russie a perdu 40 chars, 50 véhicules d’infanterie, 35 véhicules blindés et deux avions à réaction.

Les responsables américains ont estimé que la Russie avait subi jusqu’à 80 000 victimes depuis février, dont plus de 15 000 morts.

Le groupe russe d’analyse militaire open source Conflict Intelligence Team, actuellement à Tbilissi, en Géorgie, a estimé que les pertes d’équipement et de personnel étaient si graves qu’il a rétrogradé la capacité de combat de l’armée russe en Ukraine de “capable d’attaquer” à “capable de défense limitée”. .”

En particulier, les succès ukrainiens autour de Kharkiv ont révélé la faiblesse du 11e corps d’armée russe, basé à Kaliningrad, et de sa fameuse 1ère division de chars de la garde, basée à l’extérieur de Moscou.

“Auparavant, nous n’étions pas sûrs que les problèmes que nous connaissions, que nous glanions à partir d’interceptions, disant qu’il y avait un manque d’équipement de travail ou une négligence des commandants [in individual units], ont été aussi systémiques », a déclaré l’expert du CIT, Ruslan Leviev, lors d’un briefing lundi. “Mais maintenant, il s’est avéré que le 11e corps d’armée était complètement incapable de défendre la ligne de front.”

Le CIT a déclaré que le 11e corps d’armée était la principale force répondant à la contre-offensive ukrainienne, mais qu’il est peu probable qu’il opère de manière indépendante de sitôt, car il a été épuisé à la suite de l’avancée ukrainienne.

L’offensive ukrainienne “a également révélé que la structure organisationnelle de la 1ère armée de chars était complètement brisée en raison d’un grand nombre de victimes et d’une participation prolongée aux hostilités”, a déclaré Leviev, ajoutant que la perte de ces deux formations est “une perte grave pour l’armée russe”. .”

La 1ère armée de chars de la garde russe est considérée comme une force d’élite, “affectée à la défense de Moscou et destinée à mener des contre-attaques en cas de guerre avec l’OTAN”, a déclaré mardi le ministère britannique de la Défense dans sa mise à jour quotidienne des renseignements.

Mais CIT a déclaré que l’armée de chars avait subi des pertes massives depuis février, obligeant le ministère russe de la Défense à échanger des membres du service entre diverses unités.

“Ainsi, au lieu d’unités indépendantes au sein d’une structure d’une division, seuls des fragments sont restés, et à partir de ces fragments, ils ont formé d’autres groupes tactiques de bataillon, et tout s’est transformé en une sorte de salade hachée”, a déclaré Leviev.

“La Russie n’a plus la capacité de regagner les positions qu’elle a perdues au profit de l’Ukraine”, a ajouté Leviev, mais le CIT a noté que la Russie pourrait encore se montrer capable de défendre ses positions existantes autour de Kherson.

Les échecs sur le champ de bataille ont causé des problèmes à Poutine parmi les partisans de la ligne dure chez lui.

Mécontents de la façon dont la Russie se comporte en Ukraine, les blogueurs pro-guerre de Telegram qui comptent un énorme public, des personnalités des médias d’État et même certains responsables ont émis de rares critiques sur la décision de Poutine de ne pas lancer de mobilisation générale et tentent de dépeindre la guerre comme une opération limitée.

Poutine, sourd et isolé, poursuit des “buts” de guerre et refuse de perdre

Sergey Mironov, le chef du parti Une Russie juste, a publiquement critiqué les somptueuses célébrations de la Journée de Moscou auxquelles Poutine a participé ce week-end, bénissant une nouvelle grande roue qui serait tombée en panne quelques heures après la cérémonie.

« C’est l’heure de la mobilisation à grande échelle ! Mais pas militaire, mais mobilisation dans nos esprits », a déclaré Mironov, s’adressant au parlement russe mardi. “Ce n’est pas possible qu’il y ait une guerre et que tout le pays danse et s’amuse. Suffisant! Seule la vérité et une évaluation honnête de ce qui se passe nous aideront à gagner. »

Le dirigeant de longue date du Parti communiste russe, Gennady Zyuganov, a déclaré que l’engagement de la Russie en Ukraine ne pouvait plus être qualifié d’« opération militaire spéciale », l’euphémisme préféré du Kremlin pour la guerre.

« Au cours des deux derniers mois, l’opération spéciale en Ukraine et dans le Donbass s’est transformée en guerre. Toute guerre nécessite une réponse. Tout d’abord, une mobilisation maximale des forces et des ressources est nécessaire », a déclaré Zyuganov.

Quelques heures plus tard, le secrétaire de presse du parti a fait marche arrière, affirmant que Zyuganov faisait référence à la “mobilisation de l’économie et du système politique”, et non à l’enrôlement de l’ensemble de la population éligible, suggérant que “ceux qui ont publié la nouvelle” devraient être exécutés.

Même si Poutine devait prendre le risque politique d’une mobilisation générale, il faudrait des mois pour former et équiper de nouveaux soldats et de nombreux problèmes sur le champ de bataille de la Russie resteraient non résolus.

“J’ai quelques questions quant à savoir si le système peut même se conformer à ce stade à un ordre de mobilisation”, a déclaré Massicot. « Qui va former ou qui va diriger ces gens ? Vous allez compter sur des officiers de réserve. Quel équipement allez-vous utiliser ? »