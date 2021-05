La perte prématurée des allocations de chômage supplémentaires laisse les familles paniquées

Son allocation de chômage hebdomadaire de moins de 500 $ dans l’Iowa ne suffirait pas à couvrir ses factures mensuelles, y compris son hypothèque de 830 $, son assurance automobile et ses services publics. Avec le coup de pouce fédéral de 300 $, cependant, elle pourrait se débrouiller et se concentrer sur la recherche d’un nouvel emploi, qui, espérons-le, pourrait la mener à la retraite.

Heidi Hansen gagnait 72 000 $ par an en tant que responsable des achats et de l’entrepôt à Emmetsburg, Iowa, jusqu’à ce qu’elle soit licenciée le mois dernier.

Les États de tout le pays ont annoncé la fin prématurée de leurs prestations de chômage fédérales, surprenant des millions d’Américains qui pensaient pouvoir compter sur les chèques jusqu’au 6 septembre, date à laquelle ils devaient expirer dans le cadre du plan de sauvetage américain, le plan de relance de 1,9 billion de dollars adopté en mars. Certains États arrêtent les prestations dès le 12 juin. Les coupes pourraient toucher plus de 3 millions de personnes.

Les républicains ont blâmé les allocations chômage les plus généreuses d’avoir ralenti la reprise du pays après la pandémie et les pénuries de main-d’œuvre dans un certain nombre de secteurs.

Les partisans disent que l’aide donne aux gens le temps nécessaire pour trouver des emplois qui correspondent à leur niveau de compétence et plus de pouvoir de négociation avec les employeurs. Un certain nombre de grandes entreprises, dont McDonald’s et Chipotle Mexican Grill, ont récemment annoncé des augmentations de salaire pour attirer plus de travailleurs.

En savoir plus sur Personal Finance:

La pandémie a poussé ces Américains à prendre une retraite anticipée

Les petites entreprises ont du mal à trouver des travailleurs

Les perspectives d’emploi des nouveaux diplômés d’université s’améliorent pour la promotion de 2021

Hansen craint que la fin prématurée de ses prestations ne l’oblige à accepter un emploi mal rémunéré qui ne correspond pas à ses décennies d’expérience.

«Je ferai ce que j’ai à faire pour manger», dit-elle. «Mais j’ai travaillé très dur pour bâtir une carrière.

« Passer d’un directeur à un employé d’épicerie, comment est-ce censé apparaître sur un CV? »

Elle a dit qu’il était insultant et frustrant d’entendre des chômeurs être décrits comme paresseux et complaisants.