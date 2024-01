La perte précieuse de l’avion espion russe A-50 pourrait signaler une « préparation » pour les F-16

La Russie se préparait peut-être à l’arrivée imminente de F-16 de fabrication américaine en Ukraine lorsqu’elle aurait perdu deux avions de grande valeur loin derrière les lignes de front.

Lundi, le plus haut soldat ukrainien, le général Valery Zaluzhny, a déclaré que les forces de Kiev avaient “détruit” un avion espion russe A-50 et un avion de contrôle aérien Il-22 au-dessus de la mer d’Azov. Kyiv a publié une image montrant les deux avions dans le style typique d’annonce des pertes russes, affirmant que les avions se sont écrasés dimanche vers 22 heures, heure locale.

Les blogueurs militaires russes pro-Kremlin, qui sont des voix influentes dans le discours militaire russe, ont également publié des articles similaires sur l’avion. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi qu’il n’avait “aucune information sur l’abattage d’avions russes par les forces armées ukrainiennes”.

Le Beriev A-50 est un avion aéroporté d’alerte précoce et de contrôle, utilisé par la Russie pour détecter les défenses aériennes ukrainiennes et aider à coordonner les attaques menées par d’autres avions russes. Chacun coûte des centaines de millions de dollars.

Un avion d’alerte et de contrôle précoce Beriev A-50 survole Moscou le 9 mai 2020. La Russie se préparait peut-être à l’arrivée imminente de F-16 de fabrication américaine en Ukraine lorsqu’elle aurait perdu un A-50 et un autre avion loin derrière. les lignes de front.

Youri KADOBNOV/AFP via Getty Images



Les circonstances entourant le sort de l’avion ne sont pas claires. Certains experts ont suggéré qu’un système de défense aérienne Patriot exploité par l’Ukraine pourrait en être responsable, mais l’Ukraine n’a pas confirmé cette information.

Mais il y a eu des « indications claires » ces dernières semaines selon lesquelles Moscou a utilisé son A-50 aux côtés des systèmes avancés de missiles sol-air et de missiles à longue portée russes S-400 et S-500, selon Frederik Mertens, un analyste de le Centre d’études stratégiques de La Haye.

Il s’agit d’une manière plus “agressive” d’utiliser l’avion d’alerte précoce aéroporté, ce qui constitue “une combinaison très dangereuse et mortelle”, a déclaré Mertens. Semaine d’actualités.

“À mon avis, il s’agit d’une préparation délibérée de la Russie en vue de l’arrivée imminente du F-16”, a-t-il ajouté.

Les forces russes tentent de façonner la bataille dans le ciel en repoussant l’armée de l’air ukrainienne aussi loin que possible, « tout en provoquant autant d’usure que possible dans l’attente de l’arrivée des chasseurs F-16 », a-t-il déclaré.

Moscou pourrait bien espérer frapper des F-16 au sol et dans les airs dès que possible, et plus les forces russes et les défenses terrestres seront puissantes à ce moment-là, mieux ce sera pour Moscou, a soutenu Mertens.

C’est une conclusion “raisonnable” à tirer, a convenu David Jordan du Freeman Air and Space Institute du King’s College de Londres. Mais il y a probablement plusieurs raisons derrière les actions de la Russie, notamment le « désir de pouvoir suivre davantage d’avions plus profondément en Ukraine » et d’être averti plus tôt d’éventuelles attaques, a-t-il déclaré. Semaine d’actualités.

“Il est tout à fait plausible que les Russes prennent des risques pour améliorer leurs chances de toucher un F-16” une fois les avions arrivés, a déclaré l’expert en armement et militaire David Hambling. Semaine d’actualités.

L’Ukraine devrait recevoir ses premiers F-16 opérationnels de la part de ses alliés occidentaux dans les prochains mois, dotant ainsi l’armée de l’air de Kiev d’une avionique plus moderne et de meilleurs radars. Grâce à ces avions, l’Ukraine sera en mesure d’opérer à des distances plus lointaines, éliminant plus facilement les défenses terrestres russes et gardant les avions russes à distance. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une solution miracle, ces avions devraient rendre les frappes russes sur l’Ukraine plus difficiles à mener, mettre en danger les actifs russes et contrecarrer toute supériorité aérienne de la Russie.

Les A-50 sont des atouts clés pour les avions de quatrième génération déployés par la Russie. Ils sont particulièrement importants pour intercepter les missiles de croisière volant à basse altitude et les frappes d’avions ou de drones à longue portée, a déclaré Mertens.

“Défendre son territoire contre les frappes imminentes de missiles de croisière et de drones ukrainiens constitue déjà un défi pour Moscou et n’a fait que devenir encore plus difficile”, a-t-il soutenu.

Moins d’A-50 et d’autres systèmes d’alerte précoce rendraient les navires russes en mer Noire “très vulnérables aux attaques surprises” des chasseurs F-16 volant à basse altitude, les défenses de Moscou travaillant 24 heures sur 24, a déclaré Mertens.

« Leur capacité de « regarder vers le bas » est cruciale : à la hauteur à laquelle ils opèrent, leur horizon radar s’étend beaucoup plus loin qu’un radar au sol », a déclaré Mertens à propos des A-50.

Le colonel Natalia Humeniuk, porte-parole des forces du sud de l’Ukraine, a décrit les deux avions qui auraient été abattus dimanche comme les “yeux” des forces russes.

“Une telle frappe sera très sensible et retardera au moins les futures frappes de missiles”, a-t-elle déclaré.

La Russie dispose d’un « stock limité » de ces avions, et « les appareils dont elle dispose seront largement utilisés et nous savons que la maintenance des avions en Russie est soumise à de fortes contraintes », a déclaré Mertens.

Si l’Ukraine a effectivement retiré l’A-50 dimanche, il s’agirait d’une victoire “significative” pour Kiev, a déclaré mercredi le ministère britannique de la Défense.

“Il est probable que la Russie sera désormais contrainte de reconsidérer la limitation des zones opérationnelles de ses avions”, a déclaré le gouvernement britannique.

L’armée de l’air moscovite dispose de huit A-50, mais la “tension accrue” exercée sur les appareils restants et la perte d’un équipage affecteront leur efficacité, a ajouté Londres.

L’A-50 “était et est une cible prioritaire pour nous”, a déclaré lundi le colonel Yuriy Ihnat, porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, dans un message sur Facebook. Il a également partagé une image semblant montrer l’Il-22, avec des dommages visibles à sa queue.