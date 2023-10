Inscrivez-vous à la série de newsletters Sleep, But Better de CNN. Notre guide en sept parties contient des conseils utiles pour mieux dormir.





Selon une nouvelle étude, la perte du sommeil lent à mesure que vous vieillissez peut augmenter votre risque de développer une démence.

“Nous avons constaté que le vieillissement était associé à une diminution de la quantité des phases de sommeil les plus profondes, connues sous le nom de sommeil lent”, a déclaré Matthew P. Pase, auteur principal de l’étude publiée lundi dans le journal. revue JAMA Neurologie, par email. Pase est professeur agrégé de psychologie et de neurologie à l’Université Monash en Australie.

“Nous avons ensuite constaté que les personnes présentant une baisse plus importante du sommeil lent au fil du temps présentaient un risque plus élevé de développer une démence au cours des 17 années de suivi suivantes”, a déclaré Pase par courrier électronique.

Sommeil lent est la troisième étape du sommeil, importante pour la santé du cerveau. Au cours de cette étape, le corps élimine les matières indésirables ou potentiellement nocives du cerveau, notamment la protéine bêta-amyloïde, un signe caractéristique de la maladie d’Alzheimer.

Pour le cerveau, ce sommeil profond est considéré comme le plus réparateur, a déclaré par courrier électronique le Dr Richard Isaacson, directeur de recherche à l’Institut des maladies neurodégénératives de Floride. Isaacson n’a pas été impliqué dans l’étude.

Les auteurs voulaient savoir si les réductions chroniques du sommeil lent au fil du temps étaient liées au risque de démence chez l’homme et vice versa – si les processus cérébraux liés à la démence pouvaient contribuer à réduire ce type de sommeil.

“Les résultats suggèrent que les déclins chroniques du sommeil lent, plutôt que les différences individuelles à un moment donné, sont importants pour prédire le risque de démence.” dit Pasé.

Les chercheurs ont étudié 346 personnes âgées de 69 ans en moyenne et ayant participé à la Framingham Heart Study et réalisé deux études sur le sommeil nocturne – une entre 1995 et 1998 et la seconde entre 1998 et 2001 – au cours desquelles leur sommeil a été surveillé. Lancé par le National Heart, Lung and Blood Institute des États-Unis en 1948, le Étude cardiaque de Framingham identifie les facteurs communs contribuant aux maladies cardiovasculaires.

Les auteurs ont également étudié si des changements dans la quantité de sommeil lent dont bénéficiaient les participants étaient associés au développement d’une démence jusqu’à 17 ans après la fin des études sur le sommeil.

À cette époque, 52 participants avaient reçu un diagnostic de démence. Chaque diminution en pourcentage du sommeil lent par an était associée à un risque accru de 27 % de développer une démence et à un risque accru de 32 % de démence due à la maladie d’Alzheimer. Le taux de perte de sommeil lent s’est accéléré à partir de 60 ans, a culminé entre 75 et 80 ans et a ralenti par la suite.

Ceux qui ont connu une baisse de ce sommeil profond étaient plus susceptibles de souffrir de maladies cardiovasculaires, de prendre des médicaments qui affectent le sommeil et d’être porteurs d’un gène qui rend les personnes plus à risque de développer la maladie d’Alzheimer (l’allèle APOE ε4).

“Il s’agit d’une étude importante montrant une fois de plus l’impact de la qualité du sommeil sur le risque de déclin cognitif et de démence”, a déclaré Isaacson. “Il est important non seulement de prêter attention à la quantité totale de sommeil d’une personne chaque nuit, mais également de surveiller au mieux la qualité du sommeil.”

Sommeil profond et démence



L’étude n’est pas la première à découvrir de tels liens… dans une étude de maichaque diminution de 10 % du sommeil profond entraîne une augmentation des dommages aux tissus qui forment les connexions entre les cellules cérébrales.

Mais les dernières recherches ne prouvent toujours pas que la perte du sommeil lent provoque la démence, ont déclaré les auteurs, et il est également possible que des processus liés à la démence se produisant dans le cerveau puissent conduire à une perte de sommeil – un processus qu’un expert a appelé « cercle vicieux.”

“L’accumulation de bêta-amyloïde dans le cerveau peut interférer avec notre sommeil, surtout en vieillissant”, a déclaré le Dr Rudolph Tanzi, directeur de l’unité de recherche sur la génétique et le vieillissement du Massachusetts General Hospital, par courrier électronique. Tanzi n’était pas impliqué dans l’étude.

“En conséquence, en ne bénéficiant pas d’un sommeil lent suffisant, moins d’amyloïde est éliminé, ce qui conduit alors à un cercle vicieux de la pathologie d’Alzheimer”, a-t-il ajouté par courrier électronique. « Ainsi, des médicaments sûrs visant à réduire la production d’amyloïde seront importants. »

Pase a conseillé aux gens de donner la priorité à un bon sommeil. « Un sommeil de bonne qualité est important pour de nombreux aspects de la santé et peut également contribuer à protéger le cerveau à mesure que nous vieillissons », a-t-il déclaré. « Les personnes éprouvant des problèmes de sommeil peuvent consulter leur médecin pour discuter de solutions adaptées. »

Si le sommeil profond « s’avère être un facteur de risque modifiable avéré pour la maladie d’Alzheimer et la démence, alors nous devons donner aux gens les moyens de suivre et de surveiller (leur sommeil) de plus près », a déclaré Isaacson.

À cette fin, il a recommandé de porter des dispositifs de suivi capables de surveiller votre temps passé au lit, votre temps de sommeil et le temps passé à chaque étape du sommeil.

Ces appareils ne sont pas parfaits, a-t-il prévenu, mais « ils peuvent au moins fournir aux personnes à risque et à leurs médecins des informations en temps réel sur lesquelles il est possible d’agir ».

Adopter quelques habitudes saines – une autre chose dont les dispositifs de suivi pourraient indiquer l’efficacité – peut également aider à protéger votre sommeil et la santé de votre cerveau.

“L’exercice régulier aide à” détacher “les mauvaises protéines (causeuses de maladies) – appelées amyloïdes – des cellules cérébrales, et un sommeil profond et adéquat est nécessaire la nuit pour” éliminer “les déchets amyloïdes”, a déclaré Isaacson.

Limiter l’alcool et la caféine avant de se coucher et veiller à dormir sept à neuf heures à la même heure chaque nuit peut contribuer à améliorer la qualité du sommeil.