Les nouvelles années scolaires s’accompagnent souvent d’excitation et de joie – de nouveaux enseignants, de nouveaux amis et de nouvelles opportunités pour les élèves de s’engager. Mais cette année scolaire, les élèves et le personnel du Centre Cass School District 66 sont confrontés à une foule de choses dont personne ne veut : de nouvelles coupes budgétaires.

Environ 60% des résidents ont voté contre le référendum limitant l’augmentation du taux d’imposition proposé par le district en juin, invoquant diverses raisons. Alors que le district a pris la décision de placer un référendum similaire sur le scrutin de novembre, des coupes ont déjà été effectuées dans divers domaines.

“Avant l’échec du référendum, nous étions déjà en sous-effectif et nous nous privions déjà de tant de choses”, a déclaré le surintendant Andrew Wise. “Nous avons dû faire des coupes encore plus profondes, et nous ne faisons pas de coupes adéquates, donc des coupes supplémentaires ne font que mettre encore plus de pression sur notre organisation.”

Les voies de transport ont été réduites de près de moitié, le district ayant 10 lignes de bus l’année dernière à six cette année scolaire. En conséquence, les bus sont plus encombrés et les itinéraires sont plus longs, ce qui réduit la journée scolaire de 30 minutes en termes de temps d’enseignement. Les activités parascolaires et parascolaires ont été supprimées et des réductions de personnel ont commencé, y compris des réductions de tout le personnel de garde, ne laissant au district que les nécessités légales, a déclaré Wise.

Wise a déclaré que le référendum de juin aurait empêché ces coupes et aidé le district à améliorer sa situation financière, mais cet effort ayant échoué, le référendum de novembre est devenu encore plus nécessaire. S’il est adopté, le référendum de novembre aidera le district à restaurer certaines de ses coupes et “commencer à changer les choses”, a déclaré Wise.

“Nous sommes tellement dépouillés que les coupes sont juste ce qui reste”, a déclaré Wise. “Une autre série de coupes a été approuvée pour l’année prochaine si nous n’obtenons pas l’argent [from the referendum] parce que nous devons opérer dans les limites de l’argent qui nous est donné.

Elizabeth Uribe, mère de deux enfants dans le district, a déclaré qu’elle comprenait pourquoi le conseil avait dû prendre ces décisions difficiles, mais cela ne rendait pas les coupes moins déchirantes. Uribe pense que le référendum de novembre est essentiel pour maintenir le district en vie, même si la baisse du taux d’imposition n’offrira pas le même potentiel que le référendum de juin.

Pour les parents dont les enfants n’ont pas encore vieilli dans le district, la situation financière du district s’avère être une raison potentielle de quitter complètement la région. Nikki Giancola est l’un de ces parents et a du mal à décider si ses enfants recevront tout ce dont ils ont besoin dans le district 66 si le référendum de novembre n’est pas adopté.

“C’est un endroit où vous voulez vous installer, mais sans un bon quartier, pourquoi venir ou rester”, demande Giancolo. « Si vous regardez [the community] dans l’ensemble, il est difficile de penser que c’est OK.

Giancolo et Uribe font partie du groupe Save 66, une organisation communautaire formée par des habitants qui soutiennent les efforts référendaires du district. Le groupe a commencé son travail avec le référendum de juin et continue de défendre le district dans l’espoir de faire adopter le référendum de novembre.

Des coupures ayant été mises en place, Giancolo a déclaré que de nombreux parents avaient contacté Save 66 pour exprimer leurs inquiétudes, leur colère et leur tristesse. Uribe a déclaré qu’une grande partie de la frustration est le résultat de la demande réduite pour le référendum de novembre qui, selon elle, limite le potentiel par rapport à ce qui aurait pu être si le référendum de juin avait été adopté.

“Le district reconnaît que les écoles appartiennent à la communauté, donc il écoute la communauté, ce que vous voulez que votre district fasse, mais nous avons encore besoin de fonds importants et nous ne nous dirigeons vers rien”, a déclaré Uribe. “Nous espérons que la communauté verra cela comme un compromis et peut-être maintenant examinera certaines des coupes qui ont dû se produire, et examinera les écoles et les ressources, puis votera en conséquence.”